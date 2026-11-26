خبرني - أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب، الأربعاء، إعفاء المواطنين الأتراك من شرط الحصول المسبق على تأشيرة دخول ليبيا والرسوم المقررة لها.

وقالت الحكومة، في بيان، إن رئيسها أسامة حمّاد أصدر القرار رقم 178 لسنة 2026، استنادا إلى التفاهمات التي جرى التوصل إليها مع الجانب التركي خلال الزيارة الرسمية لقائد قوات شرق ليبيا "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر والوفد المرافق له إلى تركيا.

وبحسب نص القرار الذي نشرته صحيفة "المرصد" الليبية، يسري الإعفاء اعتبارا من 25 نوفمبر 2026، ويشمل أيضا رسوم الإقامة المقررة على الأجانب، استنادا إلى مبدأ المعاملة بالمثل.

وأكدت الحكومة أن القرار يأتي في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتيسير حركة التنقل والتبادل بين البلدين، مشددة على حرصها على ترجمة التفاهمات المشتركة إلى خطوات عملية توسع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتعزز التواصل بين الشعبين.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد استقبل حفتر والوفد المرافق له، الأربعاء، في المجمع الرئاسي بأنقرة، بحضور وزيري الخارجية والدفاع التركيين هاكان فيدان ويشار غولر.

وعقب اللقاء، أعلن نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي صدام حفتر موافقة أردوغان، بناء على طلب خليفة حفتر، على الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول بين البلدين، على أن يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.

ولم تحدد الحكومة الليبية مدة الإقامة المسموح بها للمواطنين الأتراك بموجب القرار، فيما لم تعلن السلطات التركية رسميا موعد بدء تطبيق الإعفاء على المواطنين الليبيين.