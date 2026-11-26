خبرني - سقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل، أمام مضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي، بنتيجة 2/2، ضمن الجولة الخامسة لمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، التي شهدت الليلة فوزا ثمينا لإنتر ميلان على شتوتجارت، بنتيجة 2/0.

ويعاني مانشستر يونايتد من موسم سيئ، وخسر في أول مباراة لمدربه الجديد ماوريسيو بوتشيتينو، برباعية أمام ليفربول بالدوري الإنجليزي، قبل أن يتعثر مجددا اليوم في الظهور الأول للمدرب مع الشياطين الحمر في دوري أبطال أوروبا.

وسجل ثنائية سبورتنج لشبونة لويس سواريز (ق33 من ضربة جزاء, 80)، فيما أحرز هدفي مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز (ق48 من ضربة جزاء, 50).

وبات رصيد سبورتنج لشبونة 10 نقاط في المركز التاسع بينما وصل رصيد مانشستر يونايتد إلى 7 نقاط في المركز 19.

وانتهى الشوط الأول بتأخر مانشستر يونايتد بنتيجة 1-0 أمام سبورتنج على ملعب خوسيه ألفالادي، وكانت الدقائق الـ 45 الأولى صعبة على الضيوف، حيث تمكنوا من تحقيق xG بنسبة 0.12 فقط مقابل 1.89 لمنافسيهم، على الرغم من أنهم يشعرون بالظلم لعدم تمكنهم من التعادل.

وأضاع سبورتنج فرصة ذهبية لكسر التعادل في الدقيقة الثلاثين عندما تصدى لامينز لركلة جزاء سددها سواريز بعد خطأ مارتينيز على كاتامو.

لكن المهاجم حصل على فرصة ثانية بعد 3 دقائق عندما اصطدم لامينز بأراوخو، وهذه المرة لم يخطئ ليسجل هدفه الخامس في دوري أبطال أوروبا في هذه الحملة.

واعتقد فريق يونايتد أنه عادل النتيجة في الدقيقة الأربعين عندما سدد أماد برأسه في الشباك الخالية، لكن تم إلغاء الهدف بشكل محير حيث تم معاقبة تيليمانس بداعي خطأ في بناء الهجمة.

وعاد الحكم مارشينياك لاحتساب ركلة جزاء ثالثة في المباراة، كانت من نصيب مانشستر يونايتد هذه المرة، مع بداية الشوط الثاني، ونجح برونو فيرنانديز في تسجيلها بنجاح.

وفي الدقيقة 50، تمكن برونو فيرنانديز من تسجيل الهدف الثاني له، ولفريقه، في شباك ناديه السابق، بعد صناعة من زميله، أماد ديالو.

وأدرك لويس سواريز التعادل لسبورتنج لشبونة في الدقيقة 79، بتسديدة مقصية من داخل منطقة الجزاء، قبل دقيقة واحدة من تسجيل مانشستر يونايتد الهدف الثالث، الذي ألغي بعد العودة لتقنية الفيديو.

وحصل البلجيكي، يوري تيليمانس، لاعب مانشستر يونايتد على بطاقة صفراء ثانية، ومن ثم البطاقة الحمراء في الدقيقة 90، قبل لحظات من صافرة نهاية المواجهة بالتعادل، الذي يكمل به الفريق الإنجليزي سلسلة التعثر في مختلف المسابقات.

إنتر يواصل انتصاراته

وواصل إنتر ميلان انتصاراته الأوروبية، محققا الفوز الثالث على التوالي، وجاء على حساب ضيفه شتوتجارت الألماني، بهدفين نظيفين.

وسجل ثنائية إنتر ميلان، بيتار سوسيتش (ق57 ضربة جزاء) ولاوتارو مارتينيز (ق74).

ورفع الإنتر رصيده إلى 9 نقاط محتلا المركز 11 في جدول الترتيب، بينما توقف رصيد شتوتجارت عند 7 نقاط في المركز 17.