خبرني - حقق ليل الفرنسي عودة مثيرة أمام ضيفه بايرن ميونخ الألماني، حيث قلب تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة (2-1)، الأربعاء على ملعب بيار موروا، في المواجهة التي جمعتهما ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

بهذه النتيجة، رفع ليل رصيده إلى 4 نقاط، في المركز الـ29 بجدول ترتيب دوري الأبطال، بعدما حقق انتصاره الأول في البطولة هذا الموسم، بينما تجمد رصيد العملاق البافاري عند 8 نقاط، ليتراجع إلى المركز الـ15.

وكان بايرن ميونخ البادئ بالتسجيل، قبل أن ينتفض ليل في الشوط الثاني ويدرك التعادل، ثم يستفيد من هدف عكسي ليحسم المواجهة لصالحه.

وافتتح المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو التسجيل لصالح بايرن ميونخ في الدقيقة 15، بعدما ارتقى لعرضية توم بيشوف من ركلة ركنية، وحولها برأسه إلى الشباك، مانحًا الفريق الألماني التقدم مبكرًا.

وحاول ليل العودة إلى المباراة، لكنه أنهى الشوط الأول متأخرًا بهدف دون رد.

ونجح الفريق الفرنسي في إدراك التعادل بالدقيقة 62، عن طريق المهاجم الياباني أياسي أويدا، الذي استغل تمريرة من ناثان نجوي، وأسكن الكرة الشباك.

ولم ينتظر أصحاب الأرض طويلًا حتى جاءهم هدف الفوز على طبق من ذهب، حيث أحرز ألكسندر بافلوفيتش لاعب بايرن ميونخ هدفًا بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 65، عندما فشل الدولي الألماني في تشتيت كرة مرتدة من القائم، ليضعها بدلًا من ذلك في الشباك البافارية.

وحاول الضيوف العودة إلى اللقاء فيما تبقى من الدقائق، إلا أن الغيابات تركت تأثيرًا كبيرًا على بايرن ميونخ، ليخرج خاسرًا من ملعب ليل (2-1).



