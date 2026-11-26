خبرني - أفلت روما من ريمونتادا جديدة، بعدما فرض التعادل على مضيفه باريس سان جيرمان بنتيجة 2-2، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب حديقة الأمراء، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وتقدم روما مبكرًا بهدف ماريو هيرموسو في الدقيقة الخامسة، قبل أن يدرك إيليا زابارني التعادل لسان جيرمان في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني، سجل عثمان ديمبلي هدف التقدم للفريق الفرنسي من ركلة جزاء في الدقيقة 62، لكن البديل دونيل مالين خطف التعادل لروما من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 87.

وبهذا التعادل، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، فيما وصل روما إلى 5 نقاط في المركز 25.