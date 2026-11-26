خبربني - قُتل عنصران من قوى الأمن الداخلي وأصيب خمسة آخرون، ليل الأربعاء، في هجوم شنه تنظيم "داعش" على مقر لوزارة الداخلية في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، باستخدام دراجات نارية مفخخة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا).

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة الحسكة العميد مروان العلي إن أربعة مهاجمين استهدفوا مقرا في حي المشيرفة غربي المدينة، وفجّر أحدهم نفسه عند مدخله، ما أسفر عن مقتل عنصرين وإصابة خمسة آخرين.

وأضاف أن الهجوم أعقبه اشتباك بين قوات الأمن والمهاجمين في محيط المقر، مشيرا إلى مقتل اثنين من المهاجمين، فيما فجّر الآخران نفسيهما، وفق ما أعلنته قوى الأمن الداخلي.

وأفادت السلطات بفرض طوق أمني في المنطقة، ونشر دوريات في محيط الموقع، مؤكدة السيطرة على الوضع وبدء التحقيقات لتحديد ملابسات الهجوم.