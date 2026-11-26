خبرني - أعلن التحالف بقيادة السعودية، ليل الأربعاء، اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثيين باتجاه منطقة الرياض، وفق ما أفاد المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، فيما سُمع دوي انفجار في العاصمة السعودية.

وقال المالكي، عبر منصة إكس، إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت الصاروخين اللذين أطلقتهما "الميليشيا الحوثية الإرهابية" باتجاه الرياض.

وسبق الإعلان سماع دوي انفجار قوي في الرياض قرابة منتصف الليل، بعد إصدار السلطات السعودية تحذيرا من "تهديد جوي معادٍ"، قبل أن تعلن رفعه بعد وقت وجيز.

وأفاد سكان في شمال العاصمة وشرقها بسماع دوي الانفجار، فيما نقلت وكالة فرانس برس عن امرأة تقيم في شرق الرياض قولها إن الانفجار كان قويا إلى حد اهتز معه زجاج نوافذ منزلها بشدة.