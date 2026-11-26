خبرني - ارتفعت أسعار النفط عند التسوية، الأربعاء، مع تصاعد المخاوف من اضطراب إمدادات الشرق الأوسط، عقب إعلان ميليشيا الحوثي مهاجمة مصفاة رأس تنورة السعودية، في وقت تترقب الأسواق مؤشرات فائض المعروض العالمي وقرارات تحالف أوبك+ بشأن الإنتاج للعام المقبل.

وزاد خام برنت 3.21 دولار، أو 3.5%، ليبلغ 94.61 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.63 دولار، أو 2%، إلى 83.68 دولار، بعدما ارتفع الخامان بأكثر من 2% في جلسة الثلاثاء.

وأعلنت ميليشيا الحوثي مهاجمة مصفاة رأس تنورة، الأكبر في السعودية، والمركز المالي في الرياض. وتقع المصفاة ضمن مجمع على ساحل الخليج، يضم أيضا ميناء رئيسيا لتصدير النفط الخام السعودي، ما أثار مخاوف من انعكاسات الهجوم على تدفقات الإمدادات.

وساهمت بيانات المخزونات الأميركية في دعم الأسعار، إذ أظهرت ارتفاع مخزونات النفط الخام 1.1 مليون برميل إلى 418.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 20 تشرين الثاني، وهي زيادة أقل من توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم، والبالغة 1.5 مليون برميل.

وتترقب الأسواق اجتماعات تحالف أوبك+ المقررة في 29 تشرين الثاني، والتي ستتناول سياسة الإنتاج لعام 2027، وسط خلافات بشأن تقديرات الطاقة الإنتاجية لبعض الأعضاء، بعدما طلبت كازاخستان والعراق رفع تقديراتهما، وفق مصادر مطلعة.

وفي تطور آخر، استؤنف تدفق النفط عبر خط أنابيب حقل الشرارة في ليبيا بعد إعادة فتحه، عقب إغلاق أحد صماماته، فيما أفادت وسائل إعلام حكومية إيرانية بتعرض سفينة حاويات لهجوم قرب مضيق هرمز أثناء إبحارها في مسار وصفه الحرس الثوري بأنه "غير مصرح به".

وتأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه توقعات وفرة المعروض العالمي تحد من مكاسب الأسعار، بعدما أشار تقرير وكالة الطاقة الدولية إلى احتمال وجود فائض في السوق.