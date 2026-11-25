خبرني - تبدو شركة أمازون مستعدة لإعادة النظر في موقفها من مساعد الذكاء الاصطناعي "ميوز" التابع لشركة ميتا، إذ تجري الشركتان محادثات للتوصل إلى اتفاق يسمح للمساعد بالاتصال مباشرة بمتجر "أمازون" وإجراء عمليات التسوق من خلاله.

وتمثل هذه المفاوضات تحولاً في موقف "أمازون"، بعد نحو شهرين من اكتشاف مستخدمي "ميوز" عدم قدرتهم على شراء المنتجات من المتجر، حيث كانت محاولات إتمام عمليات الشراء تنتهي بظهور رسالة خطأ بدلاً من إكمال الطلبات.

ووفقاً لتقرير نشرته مجلة "Fortune" يوم الأربعاء، نقلاً عن أشخاص مطلعين على المناقشات، عقدت الشركتان عدة جولات من المحادثات بشأن إمكانية إنهاء هذا الحظر، لكن لا تزال هناك نقطتان رئيسيتان قيد التفاوض، تتعلق الأولى بكيفية عرض نتائج البحث عن المنتجات، والثانية بكيفية التعامل مع الإعلانات في حال التوصل إلى اتفاق.