خبرني - أسقط الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، مشروع قانون يقيّد استخدام مكبرات الصوت لرفع الأذان في المساجد، تقدّم به حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف بزعامة إيتمار بن غفير.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن 63 نائبا صوّتوا ضد المشروع، فيما أيده 45 نائبا.

وأفادت القناة 7 الإسرائيلية بأن كتل "إسرائيل بيتنا" و"معا" و"يشار" انضمت إلى الكتل العربية في التصويت ضد المشروع، فيما تغيب نواب كتلة "يهدوت هتوراه" الدينية عن التصويت.

وقال عضو الكنيست عن حزب "الديمقراطيين" جلعاد كاريف، في منشور عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن "أغلبية واضحة في الكنيست" أسقطت ما وصفه بـ"قانون المؤذن العنصري"، مضيفا أن "الأغلبية الإسرائيلية تقول لا للعنصرية".