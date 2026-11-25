خبرني - كانت آلاء، البالغة من العمر أحد عشر عاماً، ترعى ماعز أسرتها برفقة أشقائها في حقل يقع خلف منزلهم بقرية أم خزيم، شمال غربي سوريا، يوم الأحد، عندما وقع وميض مفاجئ أعقبه انفجار قوي. وقال والدها، وليد محمد الغفار، لبي بي سي: "بعد ذلك سمعنا أناساً يصرخون".

سارع وليد إلى الخروج، ليجد ابنته ملقاة على وجهها وقد فارقت الحياة، فيما كان شقيقها محمود، البالغ من العمر عشر سنوات، مصاباً بجروح بالغة.

جاء ذلك بعد أن فجّر أطفال لغماً أرضياً بدون قصد.

وتشير هذه الحادثة، إلى جانب حوادث أخرى وقعت خلال الأسبوع الجاري، إلى أن عدد الأطفال الذين قُتلوا أو أُصيبوا جراء الذخائر المتفجرة في سوريا منذ سقوط بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، يصل إلى نحو ألف طفل، بحسب دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام.

وتُعد هذه القرية واحدة من بين قرى عديدة عادت إليها الأسر إلى منازلها وأراضيها الزراعية، التي كانت تقع في السابق على خطوط المواجهة خلال الحرب الأهلية السورية التي امتدت على مدى 13 عاماً.

وأوضح والد آلاء أن فرق إزالة الألغام زارت المنطقة عدة مرات لإزالة الألغام من الحقول، وكان هو وعدد من السكان الآخرين يعتقدون أن حرية حركة المزارعين والأطفال في تلك المناطق أصبحت آمنة.

بيد أن الألغام وغيرها من المواد المتفجرة قد تظل موجودة في مناطق بعيدة عن خطوط المواجهة السابقة، الأمر الذي يجعل تحديد المناطق الآمنة أمراً بالغ الصعوبة.

وقالت كاترين أتكينز، رئيسة قسم الأبحاث في "مرصد الألغام الأرضية"، وهي مبادرة عالمية لرصد الألغام، لبي بي سي: "غالباً ما تنتشر مخلفات الحروب الناجمة عن النزاعات المعاصرة على نطاق واسع وفي مساحات ممتدة، من دون اتباع أنماط محددة، الأمر الذي يجعل عمليات إزالتها بالغة الصعوبة".

وتبرز خطورة هذه المخلفات في الارتفاع الحاد في أعداد الضحايا في شتى أرجاء سوريا.

فخلال عام 2025 وحده، قُتل أو أُصيب 1,602 شخصاً جراء الألغام الأرضية ومخلفات الحرب المتفجرة، بزيادة تجاوزت 50 في المئة مقارنة بالعام السابق، وفقاً لتقرير "مرصد الألغام الأرضية" الذي نشرته الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية يوم الثلاثاء.

ولم تتجاوز هذه الحصيلة سوى ميانمار، التي سجلت 1,891 شخص بين وفاة وإصابة.

ويعزو التقرير هذا الارتفاع في سوريا، جزئياً، إلى عودة أعداد كبيرة من اللاجئين والنازحين داخلياً عقب الإطاحة بنظام الأسد.

وقالت أتكينز: "عند رصد تحركات السكان، نلاحظ بعد شهرين تقريباً ارتفاعاً في عدد الحوادث بهذه المناطق، لأنها تحديداً الأماكن التي يقصدها الناس ويعاودون استخدام الحقول فيها".

وبحسب سيمون جاكسون، مدير برنامج سوريا في مؤسسة "هالو ترست"، أكبر منظمة خيرية لإزالة الألغام الأرضية في العالم، فإن ما يزيد على 60 في المئة من الضحايا الذين سجلتهم المؤسسة سقطوا أثناء ممارسة أنشطة مرتبطة بالزراعة أو العمل الزراعي أو رعي الأغنام.

وقال جاكسون لبي بي سي: "لن ينتظر هؤلاء حتى تأتي الحكومة أو منظمات مثل منظمتنا لإبلاغهم بأن جميع المناطق أصبحت آمنة وخالية من الألغام، مضيفاً: "الناس يضطرون إلى المجازفة بدافع اليأس".

ومنذ سقوط الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول عام 2024، سجلت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، ما لا يقل عن 1,556 حادثة في سوريا مرتبطة بالذخائر المتفجرة.

وأسفرت تلك الحوادث عن وقوع 2,701 ضحية، بينهم 935 قتيلاً و1,766 مصاباً، وشكل الأطفال 995 من إجمالي الضحايا، أي ما يعادل نحو 37 في المئة.

بيد أن الحصيلة الفعلية يُرجح أن تكون أعلى، إذ يقدّر الخبراء أن الأعداد الإجمالية للضحايا قد تكون أقل من الأعداد الحقيقية بنسبة تتراوح بين 25 في المئة و50 في المئة.

أما بالنسبة إلى كثير من الناجين، فتكون العواقب مدمرة ودائمة.

ففي مارس آذار من عام 2025، كان ماجد عبد الرحمن، البالغ من العمر 27 عاماً، يستقل سيارة في منطقة الغوطة الواقعة بضواحي دمشق، عندما اصطدمت السيارة بجسم متفجر، وامتلأت السيارة بالدخان، فيما شعر بألم في ساقه.

وبعد مرور أكثر من عام، لا يزال ماجد يعاني صعوبة في المشي، ولم يتمكن من استئناف عمله، الأمر الذي جعله يواجه صعوبات في إعالة أسرته.

ولم يتوقف الخطر، بل استمر حتى خلال الشهر الجاري، إذ قُتل نحو 20 شخصاً وأُصيب ما يزيد على 40 آخرين جراء الذخائر المتفجرة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي واحدة من أسوأ الحوادث المسجلة، أدى انفجار وقع في ساحة إحدى المدارس بمدينة الحسكة في 4 نوفمبر/تشرين الثاني إلى مقتل طفل يبلغ من العمر 12 عاماً وإصابة 19 آخرين، كما قُتل، يوم الإثنين، صبي يبلغ من العمر 13 عاماً إثر انفجار ذخيرة عنقودية غير منفجرة في محافظة درعا جنوبي سوريا.

ولا يقتصر ذلك التهديد على الخسائر البشرية، بل يمتد ليعرقل تعافي الاقتصاد السوري، إذ يتعذر استغلال الأراضي الزراعية الملوثة بالمتفجرات بصورة آمنة، فيما يتعرض الأشخاص الذين يجمعون الخردة المعدنية أو يحاولون استرداد مواد من المناطق المهجورة لخطر التسبب في انفجارات.

وتفيد وزارة الدفاع السورية بأن فرقها عثرت، منذ نهاية عام 2024، على ما يزيد على 315 ألف لغم وذخيرة غير منفجرة، وتمكنت من التعامل معها.

بيد أنه لم يجرَ حتى الآن مسح شامل على مستوى البلاد لتحديد مساحة الأراضي التي لا تزال ملوثة بالمتفجرات، الأمر الذي يزيد من صعوبة تقدير الحجم الكامل للمشكلة.

وقالت أتكينز: "نواجه نوعاً من الفراغ المعلوماتي المظلم".

ومع استمرار الجهل إلى حد كبير بنطاق التلوث بالمتفجرات، تواصل الحرب حصد ضحاياها حتى بعد مرور عامين على انتهائها.