خبرني - وصل قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، إلى العاصمة التركية أنقرة مساء أمس، في زيارة تعكس تنامي العلاقات بين تركيا والقيادة في بنغازي، إلى جانب علاقاتها الممتدة مع الحكومة الليبية التي تتخذ من طرابلس مقراً لها.

وبحسب تقارير، شملت زيارة حفتر الرسمية الأولى إلى أنقرة مباحثات بشأن التعاون السياسي والأمني والعسكري وفي مجال الطاقة، فضلاً عن جهود تركيا لتحقيق المصالحة بين الإدارتين المتنافستين في طرابلس وبنغازي.

وضم وفد حفتر ثلاثة من أبنائه، هم الفريق صدام حفتر، نائب قائد الجيش الوطني الليبي، وخالد حفتر، رئيس أركان الجيش، وبلقاسم حفتر، رئيس صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا.

وكان في استقبال الوفد رسمياً في المطار رئيس هيئة الأركان العامة التركية، الجنرال سلجوق بيرقدار أوغلو.

وبدأت الاجتماعات الرسمية اليوم، إذ استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حفتر في المجمع الرئاسي، بعدما أجرى الأخير مباحثات مع وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، ورئيس هيئة الأركان العامة، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية إبراهيم قالن.

وما يمنح هذه الزيارة الأولى أهمية خاصة هو أن تركيا ومعسكر حفتر وقفا على طرفي نقيض لسنوات طويلة خلال الصراع الليبي، حتى إن أردوغان ومسؤولين أتراكاً آخرين سبق أن وصفوا قائد بنغازي بـ "الانقلابي حفتر".

أنقرة تركز على توحيد طرابلس وبنغازي

منذ عام 2014، دعمت تركيا حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة، ومقرها طرابلس، فيما ظلت ليبيا منقسمة بين إدارتين متنافستين في طرابلس وبنغازي.

وعقب توقيع مذكرة للتعاون الأمني والعسكري مع حكومة الوفاق الوطني عام 2019، ساهمت تركيا في الدفاع عن طرابلس في مواجهة القوات التي يقودها حفتر، والتي كانت الإدارة التابعة له في شرق ليبيا تحظى بدعم مصر والإمارات.

لكن أنقرة أدخلت خلال السنوات الأخيرة تعديلات كبيرة على سياستها تجاه ليبيا، واتجهت نحو تحسين علاقاتها مع بنغازي.

وفي إطار ما تسميه سياسة "ليبيا الواحدة"، أطلقت تركيا جهود وساطة مكثفة تهدف إلى توحيد الإدارتين المتنافستين سياسياً وعسكرياً واقتصادياً ضمن إطار واحد.

ومن هذا المنطلق، يُنظر إلى زيارة حفتر بوصفها مؤشراً مهماً على دخول العلاقات بين أنقرة وبنغازي مرحلة جديدة، وعلى عزم تركيا المضي قدماً في جهود الوساطة.

هل تحقق زيارة أردوغان إلى ليبيا تقدماً؟



تُعلّق أهمية خاصة على زيارة الرئيس التركي المرتقبة إلى ليبيا يومي 8 و9 ديسمبر/كانون الأول المقبل، والتي تهدف في المقام الأول إلى المشاركة في القمة الرابعة للشراكة التركية الأفريقية.

لكن المسؤولين الأتراك ينظرون أيضاً إلى الزيارة باعتبارها فرصة لدفع جهود المصالحة بين طرابلس وبنغازي.

وكان أردوغان قد التقى آخر مرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، في إسطنبول في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية لتركيا في وضع القوات المسلحة التابعة للإدارتين المتنافستين تحت قيادة موحدة.

وأشارت تقارير بشأن المباحثات التي عُقدت في أنقرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى أن الطرفين ناقشا إنشاء مركز قيادة عسكرية مشتركة في سرت، وتقاسم قيادة هيئة الأركان العامة، وإرساء هيكل جديد للقيادة العسكرية.

وبالتوازي مع هذه الجهود، يُتوقع أن تؤدي لجنة "6+6" دوراً مهماً، وهي اللجنة التي تضم ستة ممثلين عن كل طرف، وشُكّلت لإعداد الإطار القانوني اللازم لإجراء الانتخابات وصياغة التشريعات.

كما أفادت وسائل إعلام ليبية بأن أنقرة ترغب في استضافة اجتماعات اللجنة وتقديم الدعم القانوني والفني لها.

وبحسب تقارير، استعرضت مباحثات حفتر في أنقرة التقدم المحرز في هذه المبادرات، وناقشت الخطوات المحتملة قبيل زيارة أردوغان إلى ليبيا.

التعاون في مجال الطاقة شرقي البحر المتوسط

يكتسب توقيت زيارة حفتر أهمية لعدة أسباب، أبرزها قرار مجلس النواب الليبي في 20 أكتوبر/تشرين الأول المصادقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي وقعتها تركيا مع حكومة الوفاق الوطني عام 2019.

ولا تقتصر تداعيات هذه الخطوة على العلاقات التركية الليبية، بل تمتد إلى مناطق الاختصاص البحري والتعاون في مجال الطاقة في شرق البحر المتوسط.

فعلى مدى سنوات، عارض البرلمان الذي يتخذ من شرق ليبيا مقراً له والمتحالف مع حفتر الاتفاقية، ووصفها بأنها غير شرعية، لكن تحسن العلاقات مع أنقرة أفضى، على ما يبدو، إلى تحول في موقف بنغازي.

كما تشير مشاركة وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، في الاجتماعات مع حفتر إلى أن التعاون في مجال الطاقة احتل حيزاً بارزاً من المباحثات.

الأهمية الاستراتيجية لليبيا بالنسبة لتركيا

بموجب اتفاقيات وقّعتها مع حكومة طرابلس، حصلت مؤسسة البترول التركية على تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في البر والبحر في ليبيا.

غير أن معظم احتياطيات النفط الليبية تتركز في المناطق الشرقية والجنوبية، الخاضعة لسيطرة القوات الموالية لحفتر.

ويرى محللون أن أنقرة لا تسعى فقط إلى الحفاظ على اتفاقياتها السابقة مع طرابلس، بل أيضاً إلى استكشاف فرص جديدة للتعاون مع إدارة حفتر.

وبعيداً عن قطاع الطاقة، يُنظر على نطاق واسع إلى أن تركيا تعتبر ليبيا دولة ذات أهمية استراتيجية لمصالحها طويلة الأمد في البحر المتوسط وأفريقيا.

ويُعد الدور الذي قد تؤديه عائلة حفتر، المدعومة من الولايات المتحدة، في مستقبل ليبيا عاملاً مهماً أيضاً في حسابات أنقرة.

وجاءت زيارة حفتر بعد وقت قصير من تقارير عن استهداف سفينتين حربيتين روسيتين بالقرب من ميناء بنغازي، في هجوم قيل إن أوكرانيا نفذته.

وأدانت إدارتا بنغازي وطرابلس الهجوم بشدة، وأعربتا عن قلقهما إزاء احتمال امتداد الحرب الروسية الأوكرانية إلى الأراضي الليبية.

وأشارت تقارير إلى أن صدام حفتر زار قطر في 24 نوفمبر/تشرين الثاني، قبيل وصول والده إلى أنقرة، فيما زار شقيقه بلقاسم مصر.

وبحسب التقارير، تركزت المباحثات خلال الزيارتين إلى حد كبير على الهجوم، ومساعي إدارة بنغازي لحشد الدعم الإقليمي.