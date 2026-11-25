خبرني - ظهر خيسوس أونو حارس أندورا إلى العلن للمرة الأولى منذ تسببه بوفاة خيسوس دي ميغيل مهاجم تينيريفي في مباراة ضمن دوري الدرجة الثانية الإسبانية مطلع شهر نوفمبر الجاري.

وتسبب تدخل أونو الخشن على دي ميغيل (30 عاماً) بوفاة الأخير متأثراً بقوة الإصابة، بينما تمت معاقبة الأول بالإيقاف 12 مباراة بسبب ما حدث.

وشارك حارس غينيا الإستوائية في الحصة التدريبية لناديه يوم الأربعاء أمام الجماهير لأول مرة منذ الحادثة، وغادر اللاعب الملعب بعد دخول بقية أعضاء الفريق الذين يستعدون لمواجهة لاس بالماس في الدوري يوم السبت.

ويواصل خيسوس العمل داخل صالة الألعاب الرياضية خلال فترة إيقافه، دون أن يتم تحديد موعد لعودته إلى التدريبات الجماعية.