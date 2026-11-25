خبرني - في أعقاب اقتراح قضاة المحكمة المركزية إسقاط تهمة الرشوة عنه، طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بإنهاء محاكمته في قضايا الفساد "فوراً".

هذا واعتبر نتنياهو في كلمة ألقاها، الأربعاء، أن الملفات المرفوعة ضده "مفبركة" واستهدفت تشويه صورته وإقصاءه سياسياً. وقال إن محاكمته استمرت نحو عقد من الزمن، واصفاً تلك الفترة بأنها "عقد من المعاناة الشديدة" له ولزوجته وأبنائه، بسبب ما وصفه بـ"خطاب تحريضي مؤلم".

كما أضاف: "قلت إن شيئاً لن يحدث، لكن الأمر استغرق عشر سنوات من المعاناة الشديدة"، معتبراً أن الملفات المرفوعة ضده "عبثية ومفبركة بهدف تشكيل وعي سلبي وتهميشي".

"محاكمتي مزقت إسرائيل"

وواصل نتنياهو انتقاده لخطوات محاكمته، واصفاً إياها بأنها "مزقت الشعب وجرت الدولة لمعارك انتخابية عديدة"، متابعاً: "تم تلفيق ملفات ضدي من أجل شيطنتي ومقاطعتي".

كما انتقد نتنياهو قانوناً أُقر اليوم في قراءة تمهيدية بالكنيست يسمح بإقصائه، قائلًا: "في هذا اليوم تحديدًا، يسارع خصومي السياسيون إلى تمرير مشروع قانون من شأنه فعليًا استبعاد مرشح لرئاسة الوزراء اختاره الجمهور على مدار 10 سنوات. هذا ما يفعلونه في إيران. إنه أمر عبثي تمامًا".

وكان الكنيست الإسرائيلي، صادق الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم السابع من أكتوبر والحرب التي تلته، وتحديد مدة ولاية رئيس الوزراء، وفرض قيود على توليه المنصب.

وفي الشأن السياسي، دعا نتنياهو إلى توحيد الصفوف، في ظل تحرك رئيس الوزراء المُكلف غادي آيزنكوت لتشكيل الحكومة الجديدة عقب الانتخابات التي جرت الشهر الماضي. وقال نتنياهو: "يجب أن نتحد من أجل مستقبل إسرائيل"، مضيفاً "يدي ممدودة للوحدة"، في إشارة إلى استعداده لتشكيل حكومة وحدة وطنية، قد تتضمن تناوب الرجلين على رئاسة الحكومة، وفق صيغة سبق تطبيقها في إسرائيل.