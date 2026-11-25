خبرني - بين هيبة البترا الصغيرة ... التي يعود تاريخها إلى ... حيث كان الأنباط يحفرون الصخر ليتركون إرثا إنسانيا مختلفا ومدروسا في أدق تفاصيله أطل النجم حسين الجمسي على جمهوره قائلا: "اليوم مش أنا بس واقف على مسرح اليوم واقف في حضرة تاريخ وجمال البترا هذا التاريخ الذي يحكي عظمة وحضارة وأصالة هذا الوطن العظيم"

أمسية الجمسي التي جاءت بتنظيم جمعية مهرجانات أصدقاء الأردن بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة وبدعم من الملكية الأردنية، كانت أمسية مميزة تركت ملامحها في وجدان وذاكرة من حضرها ، وجاءت منوعة في برنامجها ما بين لجهات مختلفة وايقاعات متنوعة والأحاسيس التي يحملها الجمسي في صوته أكان يغني لحنا فرحا أم لحنا هادئا أو آخر مليء بالشجن والحزن.

الجسمي افتتح عرضه مع اللهجة المصرية وأغنية "ستة الصبح" بإيقاعها الفرح ، ومع تفاعل كبير من الجمهور قدم "رعاك الله" والتي يحفظها الجمهور

"أنا الأفراح والأرباح والفايض وراس المال ... أنا الأفكار والأسرار وأدفن في الفضا سري .."

ومع "بحبك وحشتيني" التي اشتهرت في عام 2016 غناها الجمسي بلحنها الدافىء مع تفاعل كبير من الجمهور الذي اقتصر على حضور 500 شخص.

الإضاءة في الأمسية جاءت بشكل جميل مع تنوع الألوان على صخور البتراء والموسيقين على المسرح الذي وصل عدده لأكثر من 27 موسيقي نصفهم من عازفي آلات الايقاع .

وتابع الجسمي أمسيته مع "بلغ حبيبك" ومن اللون الخليجي قدم الجسمي "قاصد"، ومن تراث الفنانة نجاة الصغيرة قدم "أما براوة".

الجسمي غير مكانه على المسرح واتجه نحو البيانو، ليقدم "أنا لها شمس" والتي هي من ألحان الموسيقار الأردني طارق الناصر وكُتبت لدبي.

وقدم أيضا "الغرقان" باللهجة الخليجية وهي من كلمات الشيخ محمد بن سلطان بن حمدان آل نهيان وألحان وليد الشامي

أداء الموسيقيين كان أداءا عاليا في ظل هيبة البتراء الشامخة وتاريخها وصخورها ،

ومع الشجن اختار الجسمي تقديم الموال العراقي "ذكرتك والسما مغيمة وعليك الروح محتارة مدري الدمع بين العين مدري الدنيا مطارة"، ومن أغانيه المعروفة جدا قدم أيضا "مهم جدا وجودك في تفاصيلي".

وعلى حسابه على X كتب الجسمي: " ‏في البتراء، أسرتني هيبة المكان وغمرتني محبّتكم. من أول سلام إلى آخر نغمة، كنت أسمع أصواتكم تغنّي معي، وأعيش معكم فرحة ليلةٍ ستبقى في قلبي.

‏شكراً يا نشامى الأردن على كرم الاستقبال ودفء اللقاء. للأردن وأهله كلّ محبّتي وتقديري".

برنامج منوع قدمه الجسمي في ظل تفاعل تصاعدي للجمهور، واختيارات ذكية ومنها كان "حبيتك تنسيت النوم" لفيروز.

الختام كان مع "يا براقنا العالي" التي أشعلت حماس الجمهور لتتركهم مع أمسية من قلب البتراء، وحكاية من الموسيقى والفرح والذكريات التي ستبقى طويلاً.



