خبرني - اتهمت إيران، الأربعاء، إسرائيل بالسعي إلى دفع الولايات المتحدة نحو شن حرب جديدة عليها، من خلال اتهام طهران بتطوير أسلحة كيميائية وإخفائها داخل مصانع أدوية.

وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في منشور على منصة "إكس"، إن إسرائيل تروّج لاتهامات ضد بلاده، رغم كون إيران دولة موقعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وعضواً في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

كما اعتبر عراقجي أن هذه الاتهامات تهدف إلى "خداع الولايات المتحدة ودفعها إلى خوض حرب جديدة"، محذراً من أن استهداف مصانع الأدوية قد يعرّض المرضى الإيرانيين للخطر ويحرمهم من الأدوية والعلاجات اللازمة.

أتت تصريحات عراقجي رداً على وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الذي اتهم، الثلاثاء، إيران بأنها تعمل على صنع أسلحة كيميائية. وقال كاتس، خلال إحاطة للصحافيين، إن إسرائيل تعلم منذ فترة بتطوير إيران أسلحة كيميائية، مؤكداً أن بلاده لن تسمح لطهران بتهديدها بأسلحة الدمار الشامل.

كما أضاف أن إيران تعمل على تطوير صواريخ يصل مداها إلى 4 آلاف كيلومتر، معتبراً أنها تشكل تهديداً محتملاً لأوروبا أيضاً. كما أشار إلى احتمال أن تبادر طهران إلى شن هجوم مفاجئ على إسرائيل، قائلاً إن الإيرانيين قد يختارون عدم التعرض للمفاجأة للمرة الثالثة.

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، وتزايد الاتهامات الأميركية المتعلقة بالبرامج العسكرية الإيرانية، في وقت لا يزال فيه الملف النووي الإيراني أحد أبرز محاور الخلاف بين البلدين.