خبرني - أصبحت الحسابات الرقمية جزءاً أساسياً من الحياة اليومية، إذ يمتلك معظم المستخدمين عدداً كبيراً من الحسابات التي يستخدمونها بانتظام، إلى جانب حسابات أخرى أنشئت لغرض واحد ثم نُسيت بمرور الوقت.

ووفقاً لاستطلاع أجرته شركة Bitdefender، يستخدم معظم الأشخاص ما بين 3 و10 حسابات بصورة منتظمة. لكن العدد يرتفع كثيراً عند احتساب الحسابات المؤقتة أو غير المستخدمة، إذ تشير تقديرات "NordPass" إلى أن متوسط عدد الحسابات قد يصل إلى 187 حساباً، بينما تقدر "Yorba" العدد بأكثر من 200 حساب.

ومن بين أهم هذه الحسابات حسابات "غوغل" و"أبل"، التي لا تقتصر وظيفتها على تسجيل الدخول إلى الأجهزة، بل تمثل هوية رقمية مركزية ترتبط بمجموعة واسعة من الخدمات، تشمل البريد الإلكتروني والتطبيقات والمحافظ الرقمية والتخزين السحابي والمحتوى الترفيهي، بحسب تقرير نشره موقع "slashgear" واطلعت عليه "العربية Business".

كما يمكن استخدام هذه الحسابات لتسجيل الدخول الموحد (Single Sign-On)، ما يجعلها مرتبطة بمواقع وخدمات متعددة.

لكن مع اتساع دور هذه الحسابات في حياتنا الرقمية، يبرز سؤال مهم: ماذا يحدث لحساب "أبل" بعد وفاة صاحبه؟ وكيف يمكن للعائلة الوصول إلى الصور والملفات والبيانات التي قد تكون مخزنة داخله؟

حساب "أبل" لا ينتقل تلقائياً إلى الورثة

تتعامل شركة أبل مع الحسابات الرقمية باعتبارها جزءاً من التخطيط للتركة والإرث، وهو ما يعني أن المستخدمين بحاجة إلى تحديد مصير حساباتهم وبياناتهم مسبقاً، بدلاً من ترك هذه المهمة لأفراد العائلة بعد الوفاة.

وتكمن المشكلة في أن الحسابات الرقمية لا تخضع تلقائياً لحق انتقال الملكية إلى الورثة، إذ يمنح المستخدم ترخيصاً باستخدام الحساب والخدمات المرتبطة به، وليس حقاً قابلاً للنقل بصورة تلقائية بعد وفاته.

وتوضح "أبل" ذلك في شروطها القانونية، ضمن القسم الرابع، الفقرة الفرعية D، التي تنص على أن الحساب غير قابل للتحويل، وأن الحقوق المرتبطة به أو بالمحتوى المخزن داخله تنتهي بوفاة صاحبه، باستثناء الحالات التي تسمح بها ميزة Digital Legacy أو التي يفرضها القانون.

ولذلك، قد يواجه أفراد العائلة صعوبات قانونية وإجرائية عند محاولة الوصول إلى الصور أو المستندات أو البيانات المخزنة في حساب شخص متوفى، ما يزيد من تعقيد الموقف خلال فترة فقدان أحد أفراد الأسرة.

ما ميزة Legacy Contact في حسابات "أبل"؟

لمعالجة هذه المشكلة، توفر "أبل" ميزة Legacy Contact، أو "جهة الاتصال للتركة الرقمية"، التي تسمح لصاحب الحساب بتحديد ما يصل إلى خمسة أشخاص يمكنهم الوصول إلى بعض بياناته بعد وفاته.

ولا تمنح هذه الميزة الأشخاص المحددين ملكية الحساب أو حق الاحتفاظ به إلى أجل غير مسمى، بل توفر لهم وسيلة لاستعادة البيانات والوصول إليها خلال فترة زمنية محددة.

وبصورة عامة، تسمح الميزة بالوصول إلى معظم البيانات المرتبطة بالحساب، لكن هناك معلومات وخدمات مستثناة، أبرزها:

- المشتريات التي أجراها صاحب الحساب.

- معلومات وبيانات الدفع.

- المعلومات المخزنة في خدمة Apple Keychain، التي تتضمن كلمات المرور وبيانات تسجيل الدخول وغيرها من المعلومات الحساسة.

ويظل الوصول إلى البيانات المسموح بها مؤقتاً، إذ تنتهي صلاحية حساب جهة الاتصال للتركة الرقمية بعد مرور ثلاث سنوات من موافقة "أبل" على طلب الوصول. وبعد انتهاء هذه الفترة، يُحذف الحساب نهائياً.

أما في حالة عدم تعيين جهة اتصال للتركة الرقمية أو عدم امتلاك مفتاح الوصول الخاص بها، فسيحتاج أفراد العائلة إلى الحصول على أمر قضائي حتى يتمكنوا من طلب الوصول إلى الحساب.

كيفية إضافة جهة اتصال للتركة الرقمية

تتيح "أبل" إضافة جهات الاتصال المخصصة للوصول إلى الحساب بعد الوفاة من خلال أجهزة آيفون وآيباد وماك.

وبمجرد إضافة جهة اتصال، تنشئ الشركة مفتاح وصول خاصاً (Access Key)، وترسله إلى الشخص المحدد. ويمكن أيضاً طباعة نسخة من المفتاح والاحتفاظ بها في مكان آمن.

ولكي يتمكن الشخص المحدد من الوصول إلى الحساب بعد وفاة صاحبه، سيحتاج إلى تقديم مفتاح الوصول ونسخة من شهادة الوفاة.

على أجهزة آيفون وآيباد:

1. افتح تطبيق الإعدادات (Settings).

2. اضغط على اسم حساب "أبل" الخاص بك.

3. اختر Sign-In & Security.

4. اضغط على Legacy Contact.

5. أضف الشخص الذي ترغب في تعيينه جهة اتصال للتركة الرقمية.

على أجهزة ماك:

1. افتح قائمة "أبل".

2. اختر System Settings.

3. اضغط على اسم حسابك.

4. انتقل إلى Sign-In & Security.

5. اختر Legacy Contact وأضف الشخص المطلوب.

ويمكن تعيين ما يصل إلى خمسة أشخاص، ولا يشترط أن يمتلكوا حساب "أبل" أو جهازاً من منتجات الشركة.

كما يمكن إزالة أي جهة اتصال في أي وقت من خلال العودة إلى المسار نفسه، ثم اختيار اسم الشخص والضغط على Remove Contact.

ما الذي تستطيع "ابل" فعله بعد وفاة صاحب الحساب؟

بعد الموافقة على طلب جهة الاتصال للتركة الرقمية، تتيح "أبل" الوصول إلى البيانات المسموح بها وفق سياستها، كما يمكنها إزالة ميزة قفل التنشيط (Activation Lock) من جهاز الشخص المتوفى، ما يسمح بإعادة استخدام الجهاز بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة.

وتستطيع الشركة أيضاً إنهاء الحساب نهائياً بناءً على طلب جهة الاتصال المعتمدة، لكنها تحذّر من أن الوصول إلى البيانات لن يستمر إلى الأبد، إذ يُحذف الحساب بعد انتهاء فترة السنوات الثلاث المحددة.

في المقابل، لا تتيح "أبل" تجاوز رموز قفل الأجهزة أو إزالتها مع الاحتفاظ بالبيانات الموجودة عليها؛ إذ يتطلب التعامل مع هذه الأجهزة إعادة ضبط المصنع ومسح محتوياتها.

كما تشير الشركة إلى أنها لن تحتفظ بالحساب نشطاً إذا ظل غير مستخدم لأكثر من عام، وفق السياسة المشار إليها في التقرير.

وتوضح هذه القيود أن تعيين جهة اتصال للتركة الرقمية لا يعني نقل الحساب بالكامل إلى أحد أفراد العائلة، بل يتيح آلية محددة للوصول إلى جزء من البيانات بعد الوفاة، مع استثناء المشتريات ومعلومات الدفع وبيانات كلمات المرور، وفرض مدة زمنية تنتهي بعدها إمكانية الوصول ويُحذف الحساب نهائياً.