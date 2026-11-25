خبرني - يعتقد ريكاردو تراد الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لكأس العالم 2014 في البرازيل أن الخلافات الداخلية في إسبانيا حول الملعب المستضيف لنهائي كأس العالم الذي تنظمه البلاد إلى جانب البرتغال والمغرب تمنح الدار البيضاء فرصة استضافة المباراة الختامية لمونديال 2030.

ويدور حديث في إسبانيا حول الملعب المستحق لاستضافة نهائي كأس العالم 2030، إذ يرغب فريق بأن يكون في ملعب "كامب نو" التابع لبرشلونة خاصة بعد إعادة بنائه، بينما يرغب الفريق الآخر باستضافة ملعب "سانتياغو برنابيو" التابع لريال مدريد للمباراة الختامية.

وقال تراد ل"رويترز": إسبانيا تشعر بقلق بالغ الآن من احتمالية خسارة استضافة المباراة النهائية لمصلحة المغرب، بعدما كانت واثقة من احتضانه.

وتابع: برشلونة يطالب بأن يكون النهائي في ملعبه، وريال مدريد يتمسك بإقامة النهائي في العاصمة، بينما يقف المغرب خلف استاد الحسن الثاني والذي يتسع لـ115 ألف مشجع.