خبرني - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مساء الأربعاء مقاطع فيديو توثق اللحظات الأولى لحادث انفجار مركبة تحمل مواد بترولية أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة.

إذ أظهرت المقاطع لحظة وقوع الانفجار، وما تبعه من تراجع حركة السيارات، ثم اندلاع انفجارات متتالية أثارت حالة من الهلع بين المارة وركاب المركبات، الذين سارعوا إلى الفرار من موقع الحادث.



فيما أسفر الحادث عن مقتل 30 شخصاً وإصابة 15 آخرين، وفق وزارة الصحة.

متابعة حكومية وتوجيهات عاجلة

وفي أعقاب الحادث، تابع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، مع الوزراء المعنيين، تطورات الحريق، ووجه بتوفير الخدمات الإسعافية والطبية للمصابين.

كما تابع مع وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي جهود تقديم الدعم والتدخلات الإغاثية اللازمة للتخفيف من تبعات الحادث.

تفاصيل الواقعة

أتى ذلك بعد أن تلقت السلطات بلاغاً بانقلاب شاحنة محملة بمواد بترولية على الطريق الدائري في الاتجاه المؤدي إلى الهرم، ما أدى إلى وقوع انفجارات متتالية وامتداد ألسنة اللهب بسرعة إلى عدد من السيارات المجاورة.

وأظهرت المعاينة تفحم عدة سيارات وإصابة عدد من الأشخاص بحروق متفاوتة، بينما نُقل المصابون إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



فيما دفعت قوات الحماية المدنية في محافظة الجيزة بعدد كبير من سيارات الإطفاء لمحاصرة النيران والسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى مناطق أخرى.