خبرني - قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، إن الأردن أكد التزامه بدعم التعاون في إطار الاتحاد من أجل المتوسط، وتعزيز التواصل والتكامل بين دول ضفتي البحر الأبيض المتوسط، مشددا على ضرورة احترام القانون الدولي وتطبيق أحكامه على الجميع دون استثناء.

وأضاف الصفدي، خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش أعمال المنتدى الإقليمي الحادي عشر لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة، أن التعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والتعليمية، يسهمان في تحسين الأوضاع في المنطقة، وتعزيز الاندماج والتبادل الثقافي بين ضفتي المتوسط.

وأكد أن تحقيق السلام والاستقرار يتطلب احترام القانون الدولي وتطبيقه بشكل متساوٍ على الجميع، مشددا على ضرورة التنديد بانتهاكاته والمطالبة بتطبيق أحكامه.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، قال الصفدي إن أعدادا كبيرة من السكان يعانون نقص الغذاء والمياه والمواد الطبية، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي التزم بتقديم 90 مليون يورو.

وأضاف أن جزءا من المساعدات الطبية التي أرسلتها أوروبا وجهات مختلفة يتعرض للتلف، بسبب منع إسرائيل إدخالها إلى قطاع غزة، ما يزيد من معاناة سكان القطاع.

وأكد أن المعاناة الإنسانية التي يعيشها سكان غزة لا يمكن قبولها، الأمر الذي يتطلب اتخاذ خطوات لمعالجتها.



وفيما يتعلق بالضفة الغربية، دعا الصفدي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء التوسع الاستيطاني، مشيرا إلى أن مخطط "إي 1" الاستيطاني يعرقل حل الدولتين، الذي وصفه بأنه السبيل الوحيد لتحقيق السلام.

ولفت إلى أن إسرائيل لا تسمح بوصول الأموال المستحقة للفلسطينيين إلى السلطة الفلسطينية، والتي تحتاج إليها لدفع رواتب المعلمين والعاملين في القطاع الصحي.

وأشار الصفدي إلى ارتفاع اعتداءات المستوطنين بنسبة 40%، وتشمل الاعتداء على المزارعين الفلسطينيين وقطع الأشجار، مطالبا الدول الأوروبية ومختلف الدول بممارسة جميع الضغوط على الحكومة الإسرائيلية، لضمان تطبيق القانون الدولي وحماية الشعب الفلسطيني، واحترام حقه في تقرير مصيره.

وبشأن سوريا، أكد الصفدي اهتمام الأردن بتحقيق الاستقرار فيها ومساندة جهود إعادة بناء البلاد، مشيرا إلى أن الممارسات الإسرائيلية، بما فيها احتلال الأراضي السورية وعرقلة استقلال سوريا، تهدد استقرارها، ما يتطلب موقفا واضحا إزاء هذه الانتهاكات.

وفيما يتعلق بلبنان، قال إن الحكومة اللبنانية تبذل جهودا لحماية أراضيها وبسط سيطرتها عليها، إلا أن الاستراتيجية الإسرائيلية تدفع باتجاه استمرار النزاع وعرقلة الاستقرار، الأمر الذي ستكون له تداعيات على المنطقة.

وأكد الصفدي أن الأردن يواصل العمل من أجل الأمن والسلام واحترام القانون الدولي وكرامة الشعوب، مشددا على أن تحقيق السلام في المنطقة يتطلب حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، مشيرا إلى تأكيد إسبانيا أهمية احترام القانون الدولي باعتباره أساسا لتحقيق سلام مستدام.