خبرني - فاجأت الفنانة المصرية سوسن بدر جمهورها بإطلالة بدت فيها ملامحها أكثر شباباً، قبل أن تفصح عن سر هذا التغيير، مؤكدة خضوعها لعملية شد عميق للوجه والرقبة (Deep Facelift) قبل نحو ثلاثة أشهر.

فقد أوضحت الممثلة المخضرمة الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ هذا القرار، مشيرة إلى حرصها على تحسين مظهرها مع الحفاظ على ملامحها المصرية المميزة، دون المساس بهويتها الأصلية.

وتحدثت بدر عن تجربتها في مقطع فيديو نشرته، مساء الثلاثاء، عبر حسابها على "إنستغرام"، جمعها بالدكتور محمد ممدوح، استشاري جراحة تجميل الوجه والفكين والأستاذ المساعد بجامعة عين شمس، الذي أجرى لها العملية، حيث استعرضت تفاصيل رحلتها منذ التفكير في الجراحة وحتى ظهور نتائجها.



سبب خضوعها لعملية شد الوجه

كما أشارت إلى أنها لاحظت حدوث بعض التغيرات في ملامح وجهها مع التقدم في العمر، ما جعلها تشعر بعدم الرضا، ودفعها للتفكير في إجراء عملية تجميلية تعيد إليها المظهر الذي تفضله. وقالت: "ملامحي بدأ يحصل فيها حاجات تخليني مش مبسوطة، ليه هفضل متضايقة؟".

هذا وأكدت أن قرار الخضوع لجراحة في الوجه لم يكن سهلاً، إذ استشارت عدداً من صديقاتها قبل اتخاذ الخطوة.



شرط قبل إجراء عملية التجميل

فيما شددت على أن الحفاظ على ملامحها المصرية المميزة كان شرطاً أساسياً بالنسبة إليها قبل إجراء العملية، موضحة أنها لم تكن ترغب في تغيير شكل وجهها أو فقدان السمات التي تميزها، وإنما معالجة بعض التغيرات.

من جانبه، تحدث الطبيب عن طبيعة العملية والتحدي المرتبط بالحفاظ على الملامح الأصلية للفنانة، مشيراً إلى أن عمليات التجميل لا ينبغي أن تعتمد على شكل واحد أو نموذج موحد لجميع الأشخاص.

رد فعل المحيطين بها بعد العملية

وبعد مرور ثلاثة أشهر على الجراحة، أعربت سوسن عن سعادتها بالنتيجة، موضحة أن أكثر ما أسعدها كان ملاحظة المحيطين بها حدوث تغيير إيجابي في مظهرها، دون أن يدركوا أنها خضعت لعملية تجميل.



كما قالت إنها كانت تلاحظ نظرات الإعجاب والتساؤل في عيون الأشخاص الذين تقابلهم، بعدما يلاحظون أن هناك شيئاً مختلفاً وجميلاً في ملامحها، قبل أن تخبرهم بنفسها بأنها أجرت عملية شد الوجه.

هذا ولم تشعر الفنانة بأي حرج من الحديث عن تجربتها أو الاعتراف بالخضوع للعملية، مؤكدة أن قرارها جاء رغبة في الشعور بالرضا.