خبرني - قالت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، دوبرافكا شويتسا، الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي أحرز تقدما في التعاون مع الأردن في مجال مكافحة تغير المناخ، مشيرة إلى مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الأول ضمن المبادرات الملموسة لتعزيز التعاون وتحقيق النتائج.

وأضافت شويتسا، خلال افتتاح أعمال المنتدى الإقليمي الحادي عشر للاتحاد من أجل المتوسط في مدينة برشلونة الإسبانية، برئاسة مشتركة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، أنها شاركت إلى جانب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الأول، معربة عن شكرها للأردن على حفاوة الاستقبال في البحر الميت.

وأكدت أن منطقة المتوسط تواجه تحديات جدية لا يمكن معالجتها إلا من خلال العمل المشترك وتعزيز الشراكات وترسيخ الازدهار والأمن والاستقرار والسلام، مشددة على التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة التعاون مع دول المنطقة.

وأشارت إلى أن الاتحاد من أجل المتوسط هو المنظمة الوحيدة التي تجمع الشركاء الأورومتوسطيين حول طاولة واحدة، ما يمنحه قوة وتأثيرا في مواجهة التحديات المشتركة.

واستعرضت شويتسا جهود الاتحاد الأوروبي لدعم فلسطين من خلال مجموعة المانحين لفلسطين ومبادرة فريق غزة، وحشد التمويلات لتنفيذ مشاريع تشمل إدارة النفايات ومعالجة المياه، مؤكدة مواصلة دعم العملية الانتقالية في سوريا.

وفيما يتعلق بالميثاق من أجل المتوسط، قالت شويتسا إن المرحلة المقبلة ستركز على تنفيذ المبادرات وتحقيق نتائج ملموسة، مشيرة إلى اعتماد خطة عمل قبل أسبوعين تشمل 30 إجراء.

ودعت إلى توحيد جهود الشركاء وتوفير مزيد من التمويلات من بنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب زيادة المنح اللازمة لتنفيذ خطة العمل.

وأشارت إلى التقدم المحرز في التعاون الإقليمي في مجالات مكافحة تغير المناخ والمياه والطاقة، بما في ذلك التعاون مع الأردن في إطار مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ (COP31) في أنطاليا.

وبينت شويتسا أن التعليم العالي وتمكين الشباب يشكلان جزءا مهما من الميثاق من أجل المتوسط، مشيرة إلى أن مبادرة الجامعة المتوسطية بدأت تتبلور، وأن الخطوة المقبلة ستتمثل في تشكيل ائتلافات بين الجامعات، بما يعود بالنفع على الشباب ومؤسسات التعليم العالي في المنطقة.

وأعلنت عن عقد مائدة مستديرة رفيعة المستوى، الخميس، بهدف تعزيز التكامل بين الميثاق من أجل المتوسط والاتحاد من أجل المتوسط، مؤكدة أهمية التركيز على التنفيذ وتحقيق نتائج عملية تعود بالنفع على دول المنطقة وشعوبها.