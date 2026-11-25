خبرني - يسعى صندوق الاستثمارات العامة السعودي لبيع ما يصل إلى 25% من حصته في نيوكاسل يونايتد، وذلك بهدف تمويل استثمارات كبرى في البنية التحتية للنادي الإنجليزي، وفق ما ذكرت شبكة "ذا أتلتيك" الأربعاء.

ونجح نيوكاسل في الفوز بكأس الرابطة الإنجليزي في عام 2025، وهو أول لقب محلي يحققه منذ 70 عاماً، كما تأهل مرتين للمشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأفادت "ذا أتلتيك" أن الاستثمارات الجديدة ستُخصص لتمويل تطوير مرافق التدريب وتجديد ملعب النادي، كما تم تعيين بنك "جي بي مورغان" العالمي الذي يتخذ من نيويورك الأميركية مستشاراً لعملية البيع وسط إجراءات البحث عن مستثمرين.