خبرني - أعلنت وزارة الصحة في مصر الأربعاء وفاة 30 ​شخصا ​على ​الأقل ‌وإصابة 15 ‌آخرين في ​حريق ‌على ‌الطريق ​الدائري بمصر ​جراء ​انقلاب ​مركبة ​كانت تحمل منتجات ​بترولية.



واندلع الحريق فوق نفق بحي الوراق بمحافظة الجيزة، مضيفة أن حصر عدد الوفيات لا يزال جارياً.



وذكرت الوزارة في بيان أولي أن 23 سيارة إسعاف تشارك في عمليات الإنقاذ، وأن المصابين نُقلوا إلى مستشفى زايد التخصصي، بينهم 9 أصيبوا بحروق وشخص أصيب باختناق.



وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت في وقت سابق أن حريقاً اندلع داخل سيارة محملة بالمواد البترولية أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق. وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي نيرانا مشتعلة في عدد من السيارات.





وأضاف البيان أن وزير الصحة خالد عبد الغفار يتابع التداعيات الصحية للحادث ووجه برفع درجة الاستعداد في المستشفيات الواقعة في النطاق الجغرافي لموقع الحريق.



فرانس24/ رويترز/ أ ف ب