خبرني - جذب المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية بسبب نادي الإسماعيلي.

وسبق لتركي آل الشيخ الاستثمار في نادي بيراميدز المصري في عام 2018 إلى جانب دوره في أوقات سابقة في بعض تعاقدات الأهلي والزمالك.

وأعلن آل الشيخ في عام 2019 نقل ملكية بيراميدز إلى رجل الأعمال الإماراتي سالم الشامسي وإنهاء استثماراته في الرياضة المصرية.

ولكن آل الشيخ أثار جدلاً واسعاً هذه المرة بالحديث عن نادي الإسماعيلي بتغريدة مقتضبة عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي جاء فيها: "الإسماعيلي".

وإلى جانب اسم الدراويش وضع آل الشيخ صورة شخص يرتدي نظارة يضحك وكرة قدم وشخص يبدو غير قادر على الفهم.

وحظيت تغريدة آل الشيخ بتفاعل جماهيري واسع فأعجب بها قرابة 50 ألف شخص وعلق عليها أكثر من 20 ألف وشاركها أكثر من 4 آلاف.

ولم يوضح المسؤول السعودي أي تفاصيل عن الدور الذي قد يلعبه في إنقاذ النادي العريق الذي يعاني في دوري القسم الثاني المصري.

يذكر أن الدراويش من أنجح الفرق المصرية في التاريخ وهو بطل الدوري 3 مرات آخرها في 2002 وأول بطل مصري لدوري أبطال أفريقيا في 1970.