خبرني - يتابع وزير الصحة والسكان المصري، الدكتور خالد عبد الغفار، مساء الأربعاء، التداعيات الصحية لحادث الحريق الذي اندلع أعلى نفق عشرة بحي الوراق في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، موجها برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الواقعة في النطاق الجغرافي لموقع الحادث لضمان تقديم الخدمات الإسعافية والطبية اللـازمة للمصابين.

حصيلة أولية للضحايا ومشاركة 39 سيارة إسعاف

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، في بيان رسمي، أن 39 سيارة إسعاف تشارك في عمليات الإنقاذ والتعامل مع تداعيات الحادث، مشيرة إلى أن الحريق أسفر وفقا للحصر الأولي—عن ارتفاع عدد الوفيات إلى 21 حالة وفاة، إلى جانب إصابة 15 شخصا جرى نقلهم إلى مستشفيات زايد التخصصي، وإمبابة العام، والوراق الـمركزي.

وأكدت الوزارة استمرار متابعة الـموقف الصحي للمصابين والتنسيق المتواصل مع الجهات الـمعنية لضمان توفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، متقدمة بخالص العزاء لأسر الـمتوفين ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.



