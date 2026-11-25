خبرني - قررت محكمة جنايات الإسكندرية في مصر، الأربعاء، إحالة أوراق المحامية سالي الجباس، المتهمة بقتل والدتها، إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن الحكم بإعدامها.

وتضمن أمر إحالة النيابة العامة تفاصيل الجريمة المنسوبة إلى المتهمة، إذ أشار إلى أنها أقدمت على خنق والدتها المسنة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، قبل أن تقطع جثمانها إلى ثلاثة أجزاء.

ووفقًا لما ورد في أمر الإحالة، وقعت الجريمة على خلفية خلافات سابقة بين المتهمة ووالدتها، ارتبطت بمشكلات أسرية وشخصية، من بينها اتهام الابنة لوالدتها بالتسبب في انفصالها عن زوجها الأول، بعد أن انتهت العلاقة الزوجية بالطلاق.

كما تضمنت التحقيقات أن المجني عليها تسببت، بحسب ما ورد في الاتهامات، في إسقاط حضانة أطفال ابنتها، فضلًا عن نعتها بالجنون ومعايرتها بالفشل في حياتها الزوجية والشخصية، إلى جانب رفضها مساعدتها على استعادة حضانة أبنائها.

خلافات سابقة سبقت ارتكاب الجريمة

وأشار أمر الإحالة إلى أن الخلافات بين الأم وابنتها تصاعدت على خلفية تلك الوقائع، قبل أن تشهد علاقتهما خلافًا حادًا انتهى، بحسب الاتهامات، بارتكاب جريمة القتل.

وتضمنت أوراق القضية أن المتهمة أقدمت على خنق والدتها المسنة عمدًا، مع توافر نية القتل وسبق الإصرار والترصد، على خلفية النزاعات السابقة التي نشبت بينهما.

تفاصيل تقطيع الجثمان والتخلص منه

وكشف أمر الإحالة كذلك عن الطريقة التي اتبعتها المتهمة، وفقًا للتحقيقات، للتخلص من جثمان والدتها وإخفاء آثار الجريمة، إذ أشارت الأوراق إلى أنها وضعت مخططًا عقب ارتكاب الواقعة للتخلص من معالم الجريمة.

واستعانت المتهمة، بحسب ما جاء في التحقيقات، بأداة وسلاح أبيض لتقطيع جثمان والدتها إلى ثلاثة أجزاء، في محاولة للتخلص منه، وذلك على النحو الذي تضمنته أوراق القضية.

ومن المقرر أن تعود القضية إلى المحكمة خلال دور الانعقاد المقبل، عقب ورود رأي مفتي الجمهورية، للنطق بالحكم في اتهام المحامية سالي الجباس بقتل والدتها.