خبرني - اندلع حريق ضخم أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة المصرية، مساء الأربعاء، إثر انقلاب شاحنة محملة بمواد بترولية واشتعالها، ما تسبب في انفجارات متتالية وامتداد النيران إلى عدد من السيارات المجاورة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بانقلاب الشاحنة في الاتجاه المؤدي إلى منطقة الهرم، قبل أن تشتعل النيران فيها وتتصاعد ألسنة اللهب، وسط محاولات للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى مناطق أخرى.



قتلى ومصابون

وأسفرت المعاينة الأولية عن تفحم عدد من السيارات في موقع الحادث، وإصابة أشخاص بحروق متفاوتة واختناق، جرى نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد كبير من سيارات الإطفاء لمحاصرة النيران والسيطرة عليها، فيما توقفت حركة السير أعلى الطريق الدائري، بالتزامن مع جهود تنظيم تحويلات مرورية وتسيير الحركة بعيداً عن موقع الحادث.



من جانبها، أعلنت وزارة الصحة أن الحصر المبدئي أسفر عن إصابة 10 أشخاص، بينهم 9 مصابين بحروق ومصاب واحد باختناق، جرى نقلهم جميعاً إلى مستشفى زايد التخصصي، مشيرة إلى استمرار حصر أعداد الوفيات جراء الحادث.

وأضافت الوزارة أن 23 سيارة إسعاف تشارك في عمليات الإنقاذ ونقل المصابين، فيما يتابع وزير الصحة خالد عبد الغفار تداعيات الحادث، ووجّه برفع درجة الاستعداد في المستشفيات الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لموقع الحريق.