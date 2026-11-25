خبرني - أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن هدف تل أبيب هو السيطرة على منطقة أمنية خالية من السكان والمنازل والبنية التحتية للفصائل، تغطي نحو 70% من مساحة قطاع غزة، مضيفاً أن الجيش الإسرائيلي سيواصل استهداف قيادات حماس وكل من شارك في هجوم السابع من أكتوبر، وأن السيطرة على هذه المنطقة ستستمر حتى نزع سلاح الحركة، وتجريد القطاع من السلاح، وفق ما جاء في تغريدة نشرها عبر منصة "إكس".

مقتل أبو العوف

جاءت تغريدة كاتس عقب إعلان الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك"، مقتل محمد أبو العوف، المسؤول عن جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس في شمال قطاع غزة، في غارة استهدفت شقة سكنية بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، فجر الأربعاء.

وقالت وزارة الداخلية في غزة إن أبو العوف، البالغ من العمر 47 عاماً، قُتل مع زوجته وابنتيه في الهجوم، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن العملية استهدفت شخصية وصفها بالمهمة داخل الحركة، واتهمه بالمساعدة في تقييد حرية تحركات قواته العسكرية داخل القطاع، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".



جاء مقتل أبو العوف بعد يوم واحد من اغتيال نعيم أبو ناهل، رئيس جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس في القطاع، في غارة إسرائيلية استهدفت مدينة غزة، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن أبو العوف كان مرشحاً لخلافة أبو ناهل في رئاسة الجهاز، بعدما قُتل الأخير في غارة إسرائيلية، وكان قد تولى المنصب قبل نحو شهرين، عقب اعتقال إسرائيل سلفه، وفق صحيفة "جيروزاليم بوست".

توسيع نطاق السيطرة الإسرائيلية

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن في مايو (أيار) الماضي أن قوات الجيش تسيطر على نحو 60% من مساحة قطاع غزة، كاشفاً عن توجيهاته للجيش بتوسيع نطاق السيطرة إلى 70% من القطاع.



وفي يوليو (تموز)، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن ضابط إسرائيلي رفيع أكد أن الجيش يسيطر على أكثر من 60% من مساحة غزة، بينما قدّرت شبكة NPR في الشهر نفسه أن نطاق السيطرة الإسرائيلية يقترب من 70%، استناداً إلى تصريحات مسؤولين إسرائيليين وخرائط عسكرية.

هدنة لا تنهي العمليات العسكرية

تأتي هذه التطورات رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، إذ وثّقت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة استمرار الغارات الجوية والقصف المدفعي وهجمات الطائرات المسيّرة وإطلاق النار الإسرائيلي في القطاع بعد بدء الهدنة، فيما تقول إسرائيل إن هذه الهجمات تأتي رداً على خروقات للاتفاق.

وفي ظل اتساع نطاق السيطرة الإسرائيلية، يتركز معظم السكان الفلسطينيين في المساحة المتبقية من القطاع، وسط قيود مشددة على الوصول والحركة، وتحديات متواصلة أمام إيصال المساعدات الإنسانية وبدء جهود التعافي وإعادة الإعمار، وفق تقرير منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط.