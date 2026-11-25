خبرني - قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، إن غزة تجسد مرارة فشل المجتمع الدولي في تطبيق القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم، مؤكدا ضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والعمل على تحقيق العدالة والإنصاف.

وأضاف الصفدي، خلال أعمال المنتدى الإقليمي الحادي عشر لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، أن المنطقة تمر بأزمات تهدد الأمن والسلام الإقليميين والأمن الغذائي، وتتسبب بالتضخم المالي في مختلف أنحاء العالم، مشيرا إلى أن الأزمات مترابطة، وما يحدث في ساحل من سواحل المنطقة تتداعى آثاره على السواحل الأخرى.

وأكد ضرورة تجاوز التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة في المنطقة، وتعزيز التكامل والترابط بين الدول وداخلها، مشددا على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب السلام والاستقرار والأمن، والالتزام بركائزها الأساسية، وفي مقدمتها احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتحقيق العدالة والإنصاف، والتعامل مع الجميع على قدم المساواة.

وقال الصفدي إن غزة تمثل صورة قاتمة لفشل المجتمع الدولي في تنفيذ القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم، وتوفير الكرامة والاحتياجات الأساسية لسكان القطاع، مضيفا أن نحو مليوني فلسطيني في غزة يموتون جوعا وبردا، رغم توفر الطعام والملاجئ والمساعدات، بسبب عدم السماح بإدخال المساعدات الإنسانية.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم تمويلات ومساعدات، إلا أن سكان غزة لا يزالون يعانون الجوع والبرد، لافتا إلى أن المساعدات التي وصلت إلى الأردن لم يتمكن من إدخالها إلى القطاع، وكذلك الحال بالنسبة إلى مصر.

وتساءل الصفدي عما تحقق من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، قائلا إن إسرائيل لا تريد لهذه الخطة أن ترى النور.



وفيما يتعلق بالضفة الغربية، قال الصفدي إن أعداد الانتهاكات الإسرائيلية باتت صادمة، وإن المستوطنين أصبحوا أكثر شراسة، مع تزايد اعتداءاتهم على الفلسطينيين، خصوصا خلال موسم قطف الزيتون.

وأضاف أن إسرائيل تمنع تحويل الأموال اللازمة لدفع رواتب المعلمين والأطباء والعاملين في القطاع الأمني، فيما يتزايد إرهاب المستوطنين على نحو غير مسبوق، مشيرا إلى وقوع اعتداءات على الفلسطينيين وقطع إمدادات الكهرباء والمياه عنهم، على مرأى من القوات الإسرائيلية.

وبشأن لبنان، قال الصفدي إن الحكومة اللبنانية اتخذت قرارا بالتفاوض مباشرة مع إسرائيل برعاية الأمم المتحدة، وتم التوصل إلى إطار لذلك، إلا أن الهجمات الإسرائيلية لا تزال تنتهك الأراضي اللبنانية، رغم الاتفاق.

وأضاف أن عدم تنفيذ الاتفاق يعيق الحكومة اللبنانية عن المضي قدما في تنفيذ سياساتها وبسط سيطرتها على كامل أراضيها، لافتا إلى أن الحكومة تواجه صعوبة في إقناع شعبها بأنها الطرف الوحيد الذي ينبغي أن يمتلك السلاح، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية.