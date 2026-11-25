خبرني - أعلن الفنان المصري أحمد العوضي إطلاق مسابقة جديدة لجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، رصد لها جوائز مالية يصل إجمالي قيمتها إلى 100 ألف جنيه، بواقع 10 آلاف جنيه لكل فائز.

يأتي هذا في إطار الحملة الترويجية لمسلسل أحمد العوضي الجديد «سلطان الديب»، الذي ينافس به في موسم دراما رمضان 2027.

ونشر العوضي تفاصيل المسابقة عبر حسابه، موضحا أن عدد الفائزين يبلغ 10 أشخاص، يحصل كل منهم على جائزة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وطرح سؤالا يتعلق بأحد تفاصيل العمل، إذ كتب: «سؤال المسابقة وعشر فايزين كل فايز 10 آلاف جنيه.. سلطان الديب الكلب بتاعه لونه إيه؟ 1- أسود 2- أخضر 3- أحمر.. جاوب وشارك السؤال مع إخواتك».

وأضاف: «هلم الورق كمان أربع أيام.. مسلسل الشارع إن شاء الله»، في إشارة إلى موعد مرتبط بالتحضيرات الخاصة بالمسلسل، وهو ما دفع متابعيه إلى التفاعل مع المنشور والتساؤل عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالعمل المنتظر.

رانيا يوسف تشارك أحمد العوضي بطولة «سلطان الديب»

وتشارك الفنانة رانيا يوسف في بطولة مسلسل «سلطان الديب» إلى جانب أحمد العوضي، وتجسد خلال الأحداث شخصية شقيقته الكبرى، ضمن دور محوري في تطور القصة، يتضمن مجموعة من المواقف والصراعات الدرامية التي تمر بها الشخصيات.

ويجمع المسلسل عددا كبيرا من الفنانين، إلى جانب أحمد العوضي ورانيا يوسف، ومن بينهم يارا السكري، وسوسن بدر، ومحمود عبد المغني، وهدى الإتربي، ومحمود البزاوي، وأحمد عزمي، وعمر الشناوي، وخالد محمود، ومعتز هشام، ومحمد علي رزق، ولجين خليفة، والطفلة جوليا صبري.

ويأتي الإعلان عن المسابقة بالتزامن مع التحضيرات الجارية للمسلسل، الذي يضم مجموعة متنوعة من الأسماء الفنية، ويعتمد على مشاركة عدد كبير من الفنانين في تقديم أحداثه وشخصياته.

تفاصيل مسلسل «سلطان الديب» في رمضان 2027

مسلسل «سلطان الديب» من تأليف الكاتب محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، ومن إنتاج المنتج تامر مرسي، ويستعد صناعه لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027.

ويخوض أحمد العوضي من خلال العمل المنافسة الرمضانية، بمشاركة رانيا يوسف ويارا السكري وسوسن بدر وعدد آخر من الفنانين، فيما تتواصل التحضيرات الخاصة بالمسلسل قبل موعد عرضه المقرر.