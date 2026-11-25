خبرني - صعّد الفنان السعودي عايض من لهجته تجاه الحسابات التي تتداول أخبارًا وتفاصيل تتعلق بحياته الزوجية.

ووجه عايض تحذيرًا شديدًا إلى كل من يحاول اقتحام خصوصيته أو استغلال شؤونه الشخصية لتحقيق الانتشار على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه لن يتردد في اللجوء إلى القضاء وملاحقة المتورطين، بصرف النظر عن أماكن وجودهم.

عايض يهدد المتطفلين على حياته الزوجية بالملاحقة القضائية

جاء موقف عايض من خلال رسالة نشرها عبر حسابه على منصة «سناب شات»، بعدما لاحظ تداول أحاديث تتناول جوانب من حياته الخاصة عبر بعض الحسابات التي تصل منشوراتها إليه عن طريق متابعيه، مشيرًا إلى أن التحذيرات التي سبق أن وجّهها لم تعد كافية لوقف هذه التجاوزات.

وكتب الفنان السعودي في رسالته: «في حسابات قاعدة تجيني من المتابعين، قاعدين يتكلمون عن حياتي الخاصة.. وسبق وقلت إللي بيتكلم عن حياتي الخاصة ما راح أسكت، بس الظاهر الشخص ما يفهم لين ينسجن».

ولم يقتصر موقف عايض على توجيه التحذير، إذ أعلن بوضوح عزمه اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يواصل نشر معلومات تتعلق بحياته الشخصية، مؤكدًا أنه سيكلف محامين بملاحقة أصحاب الحسابات ومتابعتهم أمام الجهات القضائية، حتى لو كانوا خارج السعودية.

وشدد على أنه لن يقبل هذه المرة الاعتذارات أو محاولات تبرير التدخل في خصوصياته، خصوصًا من الحسابات التي تتعمد نشر الأخبار بحثًا عن تصدر الاهتمام وتحقيق المشاهدات.

وأضاف في رسالته: «إللي بستمر يتكلم ويدوّر ترند أُقسم بالله الذي خلقني سأُعيّن محامين، وين ما كانت دولته راح أجرجره في المحاكم لين يتربّى، وأحلف بالله ما راح أسامح، أو أتهاون، أو أعذر أي شخص بعد هذه السنابة كائناً من كان، للمرة الثانية لا تجبروني، تراني ماني قليل شر».

عايض يجدد رفضه نشر تفاصيل زواجه

لا يُعد التحذير الأخير الموقف الأول الذي يعلنه عايض بشأن تداول أخبار حياته الزوجية، فقد سبق أن تحدث عن رغبته في الحفاظ على خصوصية علاقته بزوجته، بالتزامن مع إعلان عقد قرانه على فتاة كويتية، مطالبًا الجمهور والحسابات المهتمة بأخبار المشاهير بعدم تحويل تفاصيل حياته الخاصة إلى مادة للنشر والتداول.

وأوضح الفنان السعودي في وقت سابق أن قرار إبقاء حياته الزوجية بعيدًا عن الأضواء جاء باتفاق مشترك بينه وبين زوجته، مؤكدًا أن هذا الاختيار يستحق الاحترام، وداعيًا متابعيه إلى عدم تداول معلومات غير دقيقة أو نشر تفاصيل لم يقررا مشاركتها مع الجمهور.

كما وجّه رسالة مباشرة إلى الحسابات التي تتناول أخباره الشخصية، محذرًا من استمرار التدخل في شؤونه الخاصة، ومشيرًا إلى أن تجاوز الحدود قد يدفعه إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق أصحاب تلك الحسابات.

وأكد عايض في مواقفه السابقة رفضه نشر الشائعات أو اختلاق الوقائع المتعلقة بعلاقته الزوجية، متمسكًا بحقه وزوجته في تحديد المعلومات التي يرغبان في مشاركتها علنًا، وما يفضلان الاحتفاظ به بعيدًا عن منصات التواصل الاجتماعي.

زواج عايض بين الرياض والكويت

احتفل الفنان السعودي عايض بزفافه في العاصمة الرياض، وحرص على إشراك جمهوره في المناسبة من خلال بث مراسم الحفل عبر قناة على منصة «يوتيوب»، ليتيح لمتابعيه فرصة مشاهدة أجواء الاحتفال ومشاركته جانبًا من هذه المناسبة الشخصية.

وأعلن عايض عن البث المباشر في رسالة وجّهها إلى جمهوره، دعاهم خلالها إلى متابعة ليلة زفافه والتعرف على أجواء الحفل وتفاصيله، وشهدت المناسبة حضور عدد من المشاهير والشخصيات المعروفة من مجالات مختلفة.

ولم تقتصر احتفالات الزواج على العاصمة السعودية، إذ أقام الفنان حفل زفاف آخر في الكويت، كما تزامن يوم زواجه مع طرح أغنيته «قد حزنك»، التي تنتمي إلى اللون الدرامي، وهو ما دفع توقيت إصدارها إلى إثارة تساؤلات بين متابعيه بشأن ارتباطها بالمناسبة.

وجاءت الأغنية من كلمات مزيد، وألحان عبد القادر الأحمد، لتكون ضمن الأعمال التي طرحها عايض بالتزامن مع تلك الفترة من حياته الشخصية.

نشاط فني وحفلات لعايض في السعودية والخليج

على المستوى الفني، واصل عايض نشاطه الغنائي وحضوره على المسارح من خلال مجموعة متنوعة من الحفلات والمناسبات الفنية داخل المملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج، مقدمًا عروضًا جماهيرية في مهرجانات ومواسم ترفيهية وثقافية مختلفة.

وشارك الفنان في احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ96، من خلال حفل أُقيم في مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة الرياض، بتنظيم من شركة «فوكالي»، ضمن الفعاليات الغنائية المصاحبة للمناسبة الوطنية.

كما التقى جمهوره في موسم جدة على مسرح عبادي الجوهر أرينا، وقدم خلال الأمسية الغنائية قرابة 60 أغنية، في حفل شهد تنوعًا في اختياراته الغنائية، إلى جانب مشاركته في حفل آخر أُقيم بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في دولة الكويت.

وامتدت مشاركات عايض إلى فعاليات موسم صيف عسير، حيث أحيا حفلًا على مسرح طلال مداح، كما قدم حفلًا في الخبر أرينا بالمنطقة الشرقية، وشارك كذلك في أمسية غنائية على مسرح جامعة الأميرة نورة، فضلًا عن ظهوره ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت.

وسجل الفنان السعودي حضورًا أيضًا في موسم الرياض، من خلال مشاركته في حفل تكريم الفنان نبيل شعيل، إلى جانب الفنان مطرف المطرف، في مناسبة احتفت بمشوار شعيل الفني وقدمت مجموعة من أعماله الغنائية.

وشملت مشاركات عايض مهرجان WOW، الذي جمع بين الموسيقى والغولف والسيارات، بمشاركة مجموعة من الفنانين والفنانات، من بينهم أميمة طالب، وهيفاء وهبي، ونانسي عجرم.

كما أحيا عايض حفلًا غنائيًا في مملكة البحرين بمشاركة الفنان راشد الفارس، وشارك في النسخة السادسة من موسم الرياض على مسرح أبو بكر سالم، حيث حظي بالتكريم خلال الفعاليات.

وامتدت مشاركاته إلى موسم الدرعية، إذ ظهر ضمن فعاليات «صدى الوادي»، مواصلًا حضوره في المناسبات الفنية والترفيهية التي تستضيفها السعودية، إلى جانب حفلاته في عدد من دول الخليج.