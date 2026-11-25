خبرني - أعلن الدكتور طاهر رحيم، شقيق الملحن المصري الراحل محمد رحيم، عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد المطربة المصرية ساندي على خلفية تصريحاتها حول علمها بوفاته قبل رحيله بستة أشهر، وهي التصريحات التي أثارت استياء أسرته وأعادت الجدل حول الملحن الراحل بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية لوفاته.

وقال طاهر رحيم في بيان له، إن حديث ساندي عن علمها المسبق بوفاة شقيقه محمد رحيم يمثل إساءة إلى اسمه وتاريخه الفني، مؤكداً رفضه الزج باسم شقيقه في مثل هذه التصريحات.

كما أضاف أن ما ذكرته ساندي أثار غضب أفراد الأسرة، خاصة أن موعد الوفاة أمر لا يعلمه إلا الله، وأن رحيل شقيقه كان بقضاء الله وقدره، ولا يمكن لأحد معرفة موعده مسبقاً.



تلقت "هاتفاً ربانياً"

وتابع أنه عندما واجه الفنانة ساندي بما قالته، أخبرته بأنها تلقت "هاتفاً ربانياً" في صورة صوت يتحدث إليها، ما زاد من غضبه معتبراً أن هذا الرد لا يتناسب مع خطورة التصريح أو احترام ذكرى الملحن الراحل.

واختتم شقيق محمد رحيم حديثه بالتأكيد على تمسكه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، دفاعاً عن اسم شقيقه ومكانته الفنية، ورفضه ما اعتبره تجاوزاً في حق ذكراه.

فكرت في إخباره

وكانت المطربة المصرية ساندي قد أثارت الجدل بتصريحات إذاعية عن علاقتها بالملحن الراحل محمد رحيم، كشفت خلالها أنها شعرت بوفاته قبل نحو 6 أشهر من حدوثها، لكنها لم تخبره بذلك خشية أن يكون إحساسها غير صحيح أو أن تتسبب في إثارة قلقه.

وأضافت أنها زارته قبل وفاته بخمسة أيام، وكانت تفكر في إخباره بما راودها طوال الأشهر السابقة، لكنها تراجعت في اللحظة الأخيرة خوفاً من إزعاجه.

يذكر أن محمد رحيم يعد أحد أشهر الملحنين المصريين، وهو نجل الشاعرة إكرام العاصي التي قدمها رحيم في بداية الألفية.



وتعاون محمد رحيم مع عدد كبير من نجوم الغناء من بينهم عمرو دياب، وتامر حسني، ومحمد حماقي، وسميرة سعيد، وشيرين عبد الوهاب وغيرهم.

وفي يوم 23 نوفمبر 2024، تُوفي محمد رحيم بشكل مفاجئ في منزله بمنطقة الهرم في القاهرة عن عمر ناهز 45 عاماً، ولم يكن أحد معه بالمنزل، حيث تم اكتشاف وفاته بعدها بساعات، فيما أثارت وفاته المفاجئة الجدل حول أسبابها وملابساتها.

أما ساندي فهي مطربة وممثلة مصرية، واسمها الكامل ساندي عادل أحمد حسين، وتُعد من فنانات البوب المصري اللواتي اشتهرن بالأغنيات الشبابية.

بدأت مشوارها الفني عام 2006، بإصدار ألبومها الأول "كل ما أقرب"، لكن شهرتها الأوسع تحققت عام 2009 مع أغنية "شوفتو ومكلمنيش"