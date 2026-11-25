خبرني - عقد سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، لقاء مع الرئيسة الإيرلندية كاثرين كونولي في دبلن.

ونقل سمو ولي العهد تحيات جلالة الملك عبدﷲ الثاني إلى الرئيسة الإيرلندية، معربا عن حرص الأردن على البناء على علاقات الصداقة مع إيرلندا وتعزيز التعاون، لا سيما في مجال تطوير البيئة الاستثمارية، وتبادل الخبرات في مختلف المجالات.

وأعرب سموه عن تطلع الأردن لمشاركة الرئيسة كونولي في المؤتمر رفيع المستوى حول صون الإنسانية في الحرب، المقرر انعقاده في منطقة البحر الميت الشهر المقبل.

وبحث اللقاء أبرز التطورات في المنطقة، وضرورة دعم جهود خفض التصعيد واستعادة الأمن الإقليمي، إذ أشار سموه إلى تطابق وجهات النظر بين الأردن وإيرلندا تجاه العديد من قضايا المنطقة، خاصة القضية الفلسطينية.

وحضر اللقاء وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، والسفير الأردني غير المقيم في إيرلندا منار الدباس، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.