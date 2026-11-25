ليست الرايات في تاريخ الأمم مجرد أقمشة ترفرف فوق الساحات، وليست الأعلام مجرد رموز تُرفع في المناسبات الرسمية؛ إنها ذاكرة وطن، وعنوان سيادة، واختزال لمسيرة طويلة من التضحية والوفاء والانتماء. وحين تتصل الراية بتاريخ الهاشميين، فإنها تستحضر إرثاً من الثبات والتضحية، يبدأ من ميادين التاريخ الإسلامي، ويمتد إلى حاضر الدولة الأردنية وقيادتها.

من هنا، فإن المشهد الذي ظهر فيه سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، خلال لقائه رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن في العاصمة دبلن، وهو يعيد ضبط العلم الأردني، لم يكن مجرد تصرف عابر أمام عدسات الكاميرات، بل صورة تختزل معنى عميقاً من معاني الانتماء الوطني، وتستدعي في الذاكرة الأردنية مواقف تاريخية ارتبطت بحمل الراية وصونها.

لقد أعاد هذا المشهد إلى الأذهان موقف جعفر بن أبي طالب، رضي الله عنه، في معركة مؤتة، حين حمل راية المسلمين وقاتل دونها حتى استشهد، في واحدة من أبلغ صور التضحية والثبات في التاريخ الإسلامي. ولم تكن الراية يومها مجرد رمز عسكري، بل كانت عنواناً للعقيدة والكرامة والمسؤولية، وكان حملها تكليفاً لا يتقدم عليه شيء.

وإذا كانت مؤتة قد سجلت في الذاكرة الإسلامية موقفاً خالداً في الدفاع عن الراية، فإن دبلن قدمت صورة معاصرة تحمل دلالة مختلفة في سياقها، لكنها تلتقي معها في المعنى الرمزي: الاعتزاز بالراية، والحرص على مكانتها، وعدم التعامل معها بوصفها تفصيلاً هامشياً.

الراية الهاشمية.. إرث يتجدد

إن استحضار موقف جعفر بن أبي طالب في هذا السياق لا يعني المساواة بين الموقفين، فلكل زمن ظروفه وتحدياته، وإنما يعني قراءة المشهد المعاصر في ضوء إرث تاريخي ظل حاضراً في الوجدان الهاشمي والأردني.

فالهاشميون، بما يحملونه من إرث ديني وتاريخي ووطني، ارتبطوا عبر مسيرتهم بحمل الرايات وصون رموزها، بدءاً من راية الثورة العربية الكبرى، وصولاً إلى العلم الأردني الذي يمثل اليوم هوية الدولة وسيادتها واستقلال قرارها.

وهنا تبرز أهمية الصورة التي ظهر فيها سمو ولي العهد في دبلن؛ فهي تعكس أن الاعتزاز بالعلم لا يرتبط بمكان وجوده، سواء أكان في عمّان أم في عاصمة أوروبية، وأن رمزية الراية الأردنية تبقى حاضرة في وجدان القيادة، حتى في أكثر اللقاءات الدبلوماسية انشغالاً بملفات السياسة والاقتصاد والعلاقات الدولية.

إنها رسالة وطنية لا تحتاج إلى خطاب طويل، لأن الصورة في بعض الأحيان تكون أبلغ من الكلمات، ولأن التفاصيل الصغيرة قد تحمل معاني كبيرة حين تصدر عن شخصيات تمثل الدولة ورمزيتها.

من ميادين التضحية إلى ميادين الدبلوماسية

لقد تغيرت طبيعة الميادين التي تُحمل فيها الرايات، لكن جوهر المسؤولية تجاهها لم يتغير.

ففي مؤتة، كانت الراية عنواناً للصمود والتضحية في مواجهة عسكرية، أما في دبلن، فقد حضرت في مشهد دبلوماسي يعكس صورة الأردن وقيادته أمام العالم. وبين الموقفين مسافة من الزمن، لكنها لا تلغي استمرارية المعنى؛ فالدفاع عن الوطن وصون كرامته لا يقتصران على ميادين القتال، بل يمتدان إلى السياسة والدبلوماسية والثقافة والإعلام، وإلى كل موقف يعبر عن احترام الهوية الوطنية.

ومن هنا، فإن ما قام به سمو ولي العهد يحمل دلالة تتجاوز حدود المشهد ذاته، لأنه يعكس حرصاً على أن تكون الراية الأردنية في موضعها الصحيح، وأن تحظى بما تستحقه من احترام واعتزاز.

وقد أرفقت هذا المشهد بعبارة «سلمت يداك ويد من رباك»، وهي تحية لسمو ولي العهد، وإشادة بالنهج الذي تربى عليه، والقيم التي يحملها، والاعتزاز بالإرث الهاشمي الذي يمثل جزءاً أصيلاً من هوية الدولة الأردنية.

العلم الأردني.. هوية لا تختصرها صورة

إن قيمة هذا المشهد لا تكمن في إعادة ضبط العلم فحسب، بل في ما يثيره من أسئلة حول علاقتنا نحن الأردنيين برموزنا الوطنية، ومدى قدرتنا على تحويل الاعتزاز بالراية من مشاعر موسمية إلى ممارسة يومية.

فالعلم الأردني ليس ملكاً لمؤسسة أو مناسبة، بل هو رمز جامع لكل الأردنيين، يحمل تاريخهم وتضحياتهم، ويعبر عن دولتهم وهويتهم الوطنية.

وإذا كان ولي العهد قد قدم في دبلن صورة تعكس هذا الاعتزاز، فإن المسؤولية تقع على عاتق الجميع في الحفاظ على العلم واحترامه، وتعزيز حضوره في الوعي العام، خصوصاً لدى الأجيال الشابة التي تحتاج إلى أن ترى في الرموز الوطنية معاني حية ترتبط بحاضرها ومستقبلها.

إن الراية التي حملها جعفر بن أبي طالب في مؤتة، والراية التي يعتز بها ولي العهد في دبلن، ليستا مجرد مشهدين منفصلين في التاريخ؛ إنهما محطتان تستدعيان قيمة الوفاء للرمز، والاعتزاز بالهوية، والإيمان بأن الأوطان لا تُصان بالخطابات وحدها، بل بالمواقف التي تعبر عن احترامها.

راية الأردن.. عهد يتوارثه الأجيال

في النهاية، تبقى صورة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في دبلن مشهداً يستحق التوقف عنده، لا بوصفه حدثاً عابراً، بل باعتباره تعبيراً عن علاقة القيادة الهاشمية بالراية الأردنية، وعن إرث تاريخي تتجدد دلالاته في كل جيل.

من مؤتة إلى دبلن، تتغير الأزمنة والميادين، لكن الراية تبقى عنواناً للهوية والكرامة والسيادة.

وإذا كان جعفر بن أبي طالب قد سطر بدمه موقفاً خالداً في الدفاع عن الراية، فإن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني يقدم في حاضر الدولة الأردنية صورة من صور الاعتزاز بها وصون رمزيتها.

سلمت يداك ويد من رباك؛ فالأوطان التي تعرف قيمة راياتها، تعرف كيف تحفظ تاريخها، وتصون حاضرها، وتمضي بثقة نحو مستقبلها.