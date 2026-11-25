خبرني - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "المحاكمة سقطت"، وذلك في أول تصريح له بعد التطورات التي شهدتها جلسة محاكمته في ملفات الفساد، اليوم الأربعاء، رغم أن الإجراءات القضائية لم تنته بعد، فيما اتهم خصومه السياسيين بالتسبب في انقسام المجتمع الإسرائيلي على مدى عشر سنوات، ودعا إلى المصالحة وتشكيل حكومة وحدة.

وجاء تصريح نتنياهو بعدما قالت القاضية ريبيكا فريدمان فيلدمان، خلال جلسة المحكمة، إن فرص الإدانة في الملفين 4000 و2000 منخفضة، دون أن تستبعد الأدلة في الملف 1000، المتعلق بتلقي الهدايا.

وكانت القاضية قد أدلت بهذه التصريحات أمام المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، التي حضرت الجلسة بناء على طلب القضاة.

واستمرت الجلسة نحو عشر دقائق فقط، فيما قالت بشأن الملف 1000 إنه يمكن التوصل إلى تفاهمات، داعية إلى "السعي لإنهاء المحاكمة".

وقال نتنياهو في مستهل تصريحه: "المحاكمة سقطت اليوم. قبل عشر سنوات قلت إنه لن يكون هناك شيء، لأنه لم يكن هناك شيء. كنت أعلم أن الحقيقة ستنكشف أمام الجميع، لكن الأمر استغرق عشر سنوات من المعاناة لي ولعائلتي. لقد وقع ظلم رهيب. تحقيقات عبثية هدفت إلى اغتيال الشخصية، وتحريض شديد ألحق جروحا بالنفس. من سيعيد إلينا تلك السنوات؟ ومن سيعيد إلينا العقد الذي كان بإمكاننا أن نعيشه أحرارا؟".

وتحدث نتنياهو عن "عشر سنوات من التقارير الصحفية المثيرة والموجهة بلا حصر"، على حد وصفه، مضيفا: "وفوق كل ذلك، عشر سنوات من الانقسام والتحريض اللذين مزقا الشعب إلى أشلاء بسبب هذه الملفات الملفقة والعبثية. لقد شيطنوا نصف الشعب، وأنا وعائلتي، من أجل ترسيخ صورة معينة".

وانتقد نتنياهو أيضا "قانون المتهم"، الذي صادق عليه الكنيست في القراءة التمهيدية الأربعاء، إلى جانب مشروعي قانون العجز عن أداء المنصب وتحديد مدة ولاية رئيس الحكومة.

وقال: "كرست حياتي وخدمتي العسكرية للدفاع عن الشعب بصفتي رئيسا لحكومة إسرائيل، وانتهى بي الأمر إلى أن أكون المتهم رقم واحد. وفي هذا اليوم تحديدا رأينا أخيرا الحقيقة والعدالة. وفي هذا اليوم تحديدا يسارع خصومي السياسيون بهلع إلى تمرير مشروع قانون من شأنه فعليا استبعاد مرشح لرئاسة الحكومة اختاره الجمهور على مدى عشر سنوات. هذا ما يفعلونه في إيران. إنه أمر عبثي تماما".

واستغل نتنياهو التصريح للدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة مع كتلة التغيير، رغم الشروط التي وضعها خلال المفاوضات مع ممثلي غادي أيزنكوت.

وقال: "في هذا اليوم تحديدا، ورغم المعاناة التي مررت بها أنا وزوجتي العزيزة وأبنائي الأحباء والمقربون مني، وكذلك شعب إسرائيل بأسره، يجب على جميع مواطني إسرائيل الدعوة إلى المصالحة. نحن نواجه أخطارا فورية، ويجب أن نتوحد للحديث عنها وضمان مستقبل إسرائيل. يدي ممدودة من أجل الوحدة".

وتشكل تصريحات القاضية فريدمان فيلدمان تطورا لافتا في محاكمة نتنياهو الطويلة، وأثارت موجة من ردود الفعل في الساحة السياسية الإسرائيلية.

من جهتها، قالت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، التي حضرت الجلسة، ردا على تصريحات القاضية: "هناك طريقان لإنهاء القضية: إما صدور حكم قضائي، أو التوصل إلى تسوية تعكس طبيعة الأفعال والجرائم. سندرس ما قاله القضاة، ونحن مستعدون لأي من الطريقين لإنهاء القضية".