خبرني - أكد الأمين العام للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، أيمن المقابلة، أن الأردن لم يسجل أي إصابة بفيروس إيبولا، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات احترازية بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف، للتعامل مع أي حالة مشتبه بها ومنع انتقال العدوى.

وقال المقابلة، الأربعاء، إن إيبولا مرض غير متوطن في الأردن، وينتشر في عدد من الدول الأفريقية، أبرزها جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي سجلت أكثر من 11 ألف حالة، إلى جانب 20 حالة في أوغندا، وحالة في نيجيريا، وتسع حالات في كينيا، فضلا عن حالات في جنوب السودان.

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية أجرت تقييما لمستويات الخطورة في الدول، وصنفت الأردن ضمن الدول ذات الخطورة القليلة، لافتا إلى أن المركز الوطني ووزارة الصحة يعقدان اجتماعات متواصلة منذ حزيران الماضي، بمشاركة منظمة الصحة العالمية واليونيسف، لمتابعة تطورات التفشي وتقييم الإجراءات اللازمة.

وبيّن أن وزارة الصحة أوصت، عقب تلك الاجتماعات، بوقف استقبال القادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، مع استثناء المواطنين الأردنيين، الذين يخضعون للحجر الصحي في حال عدم ظهور أعراض عليهم، فيما يتم عزل من تظهر عليهم أعراض مشتبه بها.

وأشار إلى وقف الإجراءات المتعلقة بأوغندا بعد إعلان السلطات الصحية فيها ومنظمة الصحة العالمية انتهاء التفشي، إثر مرور فترتي حضانة دون تسجيل إصابات جديدة بعد آخر حالة، موضحا أن فترة حضانة الفيروس تبلغ 21 يوما، وأن مرور فترتين دون ظهور حالات جديدة يعد مؤشرا وبائيا على انتهاء التفشي.

ولفت إلى استمرار الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالقادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية، مقابل استئناف استقبال القادمين من أوغندا، بما في ذلك العاملات في المنازل، بعد الإعلان الرسمي عن انتهاء التفشي فيها.

بروتوكول متكامل للتعامل مع أي إصابة محتملة

وفيما يتعلق بالاستعدادات الأردنية، كشف المقابلة عن وضع بروتوكول متكامل بالتعاون مع وزارة الصحة للتعامل مع أي حالة مشتبه بإصابتها بإيبولا، يبدأ من لحظة الاشتباه بها عند دخول المسافر إلى المطار، ويحدد آليات التعامل مع الحالة والأمتعة المصاحبة لها.

ويشمل البروتوكول فرق الاستجابة السريعة المدربة في مركز صحي المطار، والكوادر المسؤولة عن نقل الحالة بسيارة الإسعاف، والمستشفى المخصص لاستقبالها، والفرق الطبية المختصة بالتعامل معها، إلى جانب تحديد الجهة المسؤولة عن فحص العينات.

وأكد توفر مستلزمات الفحوصات المختبرية اللازمة، مشددا على أن الأردن يمتلك خبرة في التعامل مع الأوبئة، وأن قدرته على تحديد الحالات المشتبه بها وعزلها ومتابعة مخالطيها تتيح السيطرة على أي تفش محتمل ومنع امتداده.

وفيما يتعلق بطبيعة الفيروس، أوضح أن نسبة الوفاة المسجلة في تفشي سلالة "بونديبوغيو" في الكونغو تبلغ نحو 49%، مبينا أن انتقال إيبولا يحدث عبر سوائل الجسم، وليس عن طريق الهواء أو الرذاذ، وأن انتقاله ليس سريعا كما في بعض الأمراض التنفسية.

وأشار إلى أن النزاعات المسلحة وعدم الاستقرار الأمني في بعض الدول الأفريقية يشكلان تحديا أمام جهود مكافحة الأوبئة والسيطرة على انتشارها.

تشديد الرقابة على شلل الأطفال بعد تسجيل إصابات في سوريا

وفي سياق متصل، قال المقابلة إن تسجيل ثلاث إصابات بمرض شلل الأطفال في محافظة دير الزور السورية يرتبط بضعف التغطية بالتطعيمات، موضحا أن الحالات الثلاث كانت لأطفال غير مطعمين، تعافى اثنان منهم، فيما لا تزال الحالة الثالثة تحت المراقبة.

وأوضح أن المركز الوطني عقد اجتماعا مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف، لبحث التطورات وتعزيز الإجراءات الوقائية والرقابية في الأردن.

وشملت الإجراءات تشديد الرقابة على حالات الشلل الرخو الحاد والوهن العضلي، وأخذ العينات والفحوصات اللازمة فور رصد أي حالة مشتبه بها، إلى جانب توسيع نطاق الرصد ليشمل البيئة المحيطة.

وأضاف أن المركز بدأ أخذ عينات بيئية من أماكن تجمع مياه الصرف الصحي والمجاري وفحصها، بهدف الكشف عن أي مؤشرات محتملة لوجود الفيروس، وعدم الاكتفاء بمراقبة الحالات البشرية، مؤكدا أن نتائج الفحوصات البيئية الأولية في الأردن جاءت جميعها سليمة.

ولفت إلى أن نسبة التغطية بالتطعيمات في الأردن تتجاوز 95%، ما يعزز الحماية المجتمعية ويحد من انتشار الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالمطاعيم.

المقابلة: البرنامج الوطني للمطاعيم من أنجح البرامج في المنطقة

وفي رده على المخاوف والشائعات المتعلقة بسلامة مطاعيم الأطفال، ولا سيما الادعاءات التي تربط بعض المطاعيم بالإصابة بالتوحد، أكد المقابلة أن إدخال أي مطعوم إلى البرنامج الوطني يخضع لدراسة وتقييم من خلال اللجنة الاستشارية للمطاعيم.

وبيّن أن اللجنة تضم ممثلين عن المركز الوطني لمكافحة الأوبئة واختصاصيين من القطاع الصحي الخاص والخدمات الطبية الملكية ومختلف القطاعات الصحية في المملكة، وتتولى اختيار المطاعيم بناء على معايير السلامة والفاعلية.

وأشار إلى أن الأدوية عموما قد تكون لها آثار جانبية ومضاعفات، بما فيها الأدوية الشائعة مثل البنادول، لكن تقييم استخدامها يقوم على الموازنة بين احتمالية حدوث المضاعفات والفوائد الصحية المتحققة منها.

وشدد على أن المضاعفات المحتملة للمطاعيم قد تحدث بنسب ضئيلة جدا، مقابل الفوائد الكبيرة التي تحققها في حماية الأطفال وإنقاذ الأرواح وخفض معدلات الوفيات الناجمة عن الأمراض المعدية.

واستذكر المقابلة ارتفاع معدلات وفيات الأطفال في الأجيال السابقة مقارنة بالوقت الحالي، مبينا أن التطور الطبي وبرامج الوقاية، وفي مقدمتها التطعيمات، أسهما في الحد من تلك الوفيات.

وأكد أن البرنامج الوطني للمطاعيم في الأردن يعد من أنجح البرامج على مستوى المنطقة، داعيا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات غير الدقيقة المتعلقة بسلامة المطاعيم.