خبرني - أكد الأمين العام للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية أيمن المقابلة، أن نسب إيجابية فحوص الإنفلونزا في الأردن خلال الفترة الحالية أقل بكثير مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مشيرا إلى أن المملكة تسجل معدلات منخفضة مقارنة بدول الإقليم والاتحاد الأوروبي والأميركيتين.

وقال المقابلة، الأربعاء، إن المركز، بالتعاون مع وزارة الصحة والشركاء، يراقب الوضع الوبائي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأضاف أن المتابعة تشمل مقارنة البيانات الحالية بالفترات المماثلة من السنوات السابقة، بما فيها السنوات الخمس الماضية، ورصد معدلات انتشار الأمراض التنفسية الفيروسية.

وأوضح أن أبرز هذه الأمراض فيروسات الإنفلونزا بأنواعها H1N1 وH3N2، والفيروس المخلوي التنفسي (RSV)، إضافة إلى فيروس كورونا ومسببات تنفسية فيروسية أخرى.

وبين أن الإنفلونزا تظهر عادة مع نهاية الخريف وبداية الشتاء، وتبدأ بالارتفاع اعتبارا من الأسبوع الثالث والأربعين، وتستمر حتى الأسبوعين الأولين من العام الجديد تقريبا.

فيما يزداد انتشار الفيروس المخلوي التنفسي في ذروة الشتاء، بينما تظهر موجات كورونا في أوقات مختلفة من السنة.

انخفاض الإصابات مقارنة بالسنوات السابقة

ولفت المقابلة إلى أن الأردن يشهد حاليا ارتفاعا طفيفا في حالات الإنفلونزا مقارنة بالشهر الماضي، إلا أن نسب الإصابة بالأمراض التنفسية التي تراجع المستشفيات لا تزال أقل بكثير من الفترة ذاتها من العام الماضي والأعوام السابقة.

وأضاف أن الأردن يسجل نسب إيجابية منخفضة لفيروسات الإنفلونزا مقارنة بدول الإقليم، وكذلك دول الاتحاد الأوروبي والأميركيتين.

وعزا ذلك إلى عدة عوامل، في مقدمتها بدء وزارة الصحة إعطاء مطاعيم الإنفلونزا في موعدها المحدد هذا العام، إلى جانب عوامل مرتبطة بالتغيرات المناخية.

وأوضح أن فيروس الإنفلونزا يتكاثر بصورة أكبر في الأجواء الباردة والجافة، فيما يسهم هطول الأمطار في الحد من تكاثره.

وأشار إلى أن الظروف الجوية الحالية، رغم انخفاض درجات الحرارة، لم تصل بعد إلى نمط البرودة والجفاف الشديدين، مع استمرار هطول الأمطار.

ورجح أن تشهد الفترة المقبلة تغيرا في معدلات انتشار الفيروس، إذ قد تبدأ الموجة خلال الأسبوعين السابع والأربعين أو الثامن والأربعين.

وذكر أن موجة الإنفلونزا في الأردن، وفق متابعة الموجات المسجلة تاريخيا، تستمر نحو 10 أسابيع، ترتفع خلالها الإصابات ثم تبدأ بالانخفاض.

دعوة إلى أخذ مطعوم الإنفلونزا

وشدد المقابلة على أهمية أخذ مطعوم الإنفلونزا في التوقيت المناسب، لا سيما للفئات الأكثر عرضة للإصابة والمضاعفات، وفي مقدمتها المصابون بالأمراض المزمنة والأشخاص الذين يعانون ضعفا في المناعة.

وأشاد بجهود وزارة الصحة في متابعة هذه الفئات من خلال المراكز الصحية المنتشرة في المملكة، وتحديد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المطعوم وتوفيره لهم.

وأكد أن المطاعيم متوفرة في القطاعين العام والخاص ومختلف القطاعات الصحية.

وفي سياق الوقاية، أشار إلى أن جائحة كورونا أسهمت في رفع مستوى الوعي المجتمعي بإجراءات الحد من العدوى، لافتا إلى أن المجتمع الأردني أصبح أكثر التزاما بالممارسات الوقائية.

وأوضح أن ارتداء الشخص المصاب بالإنفلونزا للكمامة يسهم في حماية المحيطين به، إلى جانب تجنب الاختلاط بالآخرين وعدم الذهاب إلى العمل عند ظهور الأعراض.

كما دعا إلى استخدام الأدوات الشخصية بصورة منفصلة، والحرص على غسل اليدين والابتعاد عن أفراد الأسرة، خصوصا الأطفال.

متحور جديد من كورونا قيد المراقبة

وفيما يتعلق بالمتحور الجديد من فيروس كورونا المعروف باسم BG.2.21، قال المقابلة إن المعلومات الأولية التي ظهرت خلال تشرين الثاني الحالي تشير إلى ارتفاع محدود في نسبة هذا المتحور ضمن العينات التي خضعت للتسلسل الجيني في الولايات المتحدة وكندا.

ولفت إلى أن ذلك لم يترافق مع ارتفاع في نسبة إيجابية فحوص كورونا بشكل عام.

وبين أن المتحور مشتق من سلالة أوميكرون، وأن البيانات الأولية لا تشير إلى امتلاكه قدرة على الانتشار بصورة أسرع من المتحورات الأخرى، أو التسبب بأعراض أكثر شدة.

وأكد أن المؤشرات الأولية لا تظهر ارتفاعا في نسب الإدخال إلى المستشفيات أو الوفيات أو مضاعفات المرض مقارنة بالمتحورات الأخرى.

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية صنفته ضمن المتحورات قيد المراقبة، فيما يتابع المركز مستجداته لرصد أي تطورات تتعلق بانتشاره أو خصائصه الوبائية.

الإنفلونزا ومعدلات الوفيات

وفي رده على سؤال بشأن معدلات الوفاة المرتبطة بالإنفلونزا مقارنة بفيروس كورونا، أوضح المقابلة أن خطورة الإصابة بالإنفلونزا ومآلاتها تختلف تبعا لعدة عوامل، أبرزها عمر المصاب ومستوى مناعته وتلقيه المطعوم وسرعة حصوله على العلاج المناسب.

ولفت إلى أهمية العلاج المبكر في بعض الحالات، ومن ذلك دواء تاميفلو، مشيرا إلى أن معدلات الوفاة المرتبطة بالإنفلونزا في الأردن أقل بكثير من المعدلات العالمية.

تحذير من الاستخدام العشوائي للإبرة الثلاثية

وحذر المقابلة من الاستخدام غير المبرر لما يعرف بـ"الإبرة الثلاثية" لعلاج أعراض الإنفلونزا، موضحا أنها ليست مطعوما، وإنما خليط دوائي يضم الديكساميثازون ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية، ومنها الفولتارين، إضافة إلى مضاد حيوي.

وأكد أن نحو 90% من حالات الإنفلونزا تعود إلى أسباب فيروسية وليست بكتيرية، ما يعني عدم الحاجة إلى المضادات الحيوية في هذه الحالات.

وحذر من أن خلط الأدوية قد يؤدي إلى تفاعلات دوائية وأعراض جانبية في الجسم، مشيرا إلى أن المركز يصدر مواد توعوية تحذر من الاستخدام العشوائي لهذا الخليط.

ولفت إلى أن هذه الممارسة موجودة في القطاع الصحي الخاص، مشددا على ضرورة عدم استخدام الإبرة الثلاثية أو أي من مكوناتها دون وصفة طبية وبناء على تقييم الطبيب للحالة.

المضادات الحيوية ومقاومة الميكروبات

وأكد المقابلة أن المضادات الحيوية مخصصة لمكافحة الالتهابات البكتيرية، ولا تعالج العدوى الفيروسية، موضحا أن استخدامها دون حاجة طبية لا يحقق فائدة في حالات الإنفلونزا الفيروسية.

وحذر من أن الاستخدام المتكرر وغير المبرر للمضادات الحيوية يسهم في ظهور مقاومة مضادات الميكروبات، ما يؤدي إلى تراجع فعاليتها عند الحاجة إليها فعليا.

وأشار إلى أن نحو 90% من حالات الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي العلوي تعود إلى أسباب فيروسية، ولا تستفيد من المضادات الحيوية.

ودعا إلى تحديد سبب العدوى قبل وصف العلاج، وإجراء الفحوص والمسحات اللازمة عند الاشتباه بوجود التهاب بكتيري، بما يساعد على اختيار المضاد الحيوي المناسب.

وشدد على عدم تناول المضادات الحيوية بصورة عشوائية أو من دون وصفة طبية، مؤكدا ضرورة استخدامها تحت إشراف الطبيب وبناء على تقييم الحالة.