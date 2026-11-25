خبرني - كشفت وكالة الفضاء اليابانية عن نموذج تجريبي لمركبة جوالة مخصصة لاستكشاف المناطق القطبية الجنوبية للقمر والبحث عن المياه.

تستهدف الخطوة الاستفادة من الموارد القمرية مستقبلاً لإنتاج وقود الصواريخ ودعم الرحلات الفضائية طويلة المدى، بما فيها المهمات المتجهة إلى المريخ.

وأعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا)، الأربعاء، عن النموذج الأولي للمركبة التي ستشارك في مهمة تحمل اسم «لوبيكس» (LUPEX)، اختصاراً لمشروع استكشاف المناطق القطبية للقمر، والمقرر إطلاقها عام 2028 بالتعاون مع الهند، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وتستهدف المهمة دراسة وجود المياه في المناطق القريبة من القطب الجنوبي للقمر، وتحديد كمياتها وخصائصها وطبيعة توزيعها، بما يساعد العلماء على تقييم إمكانية استغلالها في توفير الإمدادات اللازمة للمهمات الفضائية المستقبلية.

مهمة يابانية هندية للبحث عن المياه على القمر

تأتي مهمة «لوبيكس» ضمن التعاون الفضائي بين اليابان والهند، اللتين اتفقتا العام الماضي على تنفيذ المشروع المشترك، بهدف استكشاف المناطق القطبية الجنوبية للقمر، التي تحظى باهتمام علمي متزايد بسبب احتمالات احتوائها على احتياطيات من المياه المتجمدة.

وبموجب الاتفاق بين البلدين، تتولى الهند تطوير مركبة الهبوط التي ستنقل المعدات إلى سطح القمر، بينما تتكفل اليابان بتوفير المركبة الجوالة التي ستنفذ عمليات الاستكشاف وجمع البيانات والعينات.

ومن المقرر أن تبدأ المركبة الجوالة مهمتها بعد الهبوط على سطح القمر، حيث ستتحرك في المنطقة المستهدفة للبحث عن مصادر المياه، وتحديد مواقع وجودها، إلى جانب إجراء عمليات حفر لجمع عينات تساعد في تحليل طبيعتها وتركيزها وخصائصها.

وتكتسب هذه المهمة أهمية خاصة لأنها لا تقتصر على التحقق من وجود المياه على القمر، بل تسعى إلى توفير معلومات عملية بشأن إمكانية استخدامها مورداً يمكن الاعتماد عليه خلال المهمات الفضائية المقبلة.

لماذا يبحث العلماء عن المياه في القطب الجنوبي للقمر؟

يركز المشروع الياباني الهندي على المناطق القطبية الجنوبية للقمر، التي تضم مواقع تُعرف باسم «مناطق الظل الدائم»، وهي مناطق لا تصل إليها أشعة الشمس مطلقاً بسبب طبيعة التضاريس وزوايا الإضاءة في هذه المواقع.

وتشير التقديرات العلمية إلى احتمالات قوية بوجود مياه في هذه المناطق، خاصة بالقرب من السطح، حيث تساعد درجات الحرارة شديدة الانخفاض على بقاء المياه المتجمدة لفترات طويلة دون أن تتعرض للتبخر بفعل أشعة الشمس.

وتشكل هذه المناطق محوراً مهماً للأبحاث الفضائية، إذ يسعى العلماء إلى تحديد حجم مخزونات المياه المحتملة، ومعرفة ما إذا كانت موجودة على هيئة جليد أو مختلطة بمواد أخرى داخل التربة القمرية.

ومن خلال البيانات التي ستجمعها المركبة، يأمل فريق المهمة في تكوين صورة أكثر دقة عن طبيعة الموارد المائية المتاحة على القمر، وتحديد مدى ملاءمتها للاستخدام في الأنشطة البشرية والعمليات الفضائية المستقبلية.

كيف يمكن تحويل مياه القمر إلى وقود للصواريخ؟

لا يقتصر الهدف من البحث عن المياه على توفير مصدر للشرب أو دعم وجود رواد الفضاء على القمر، إذ تتطلع اليابان إلى إمكانية استخدامها في إنتاج وقود الصواريخ، بما يفتح المجال أمام إنشاء بنية تحتية فضائية تعتمد جزئياً على الموارد المحلية بدلاً من نقل جميع الإمدادات من الأرض.

وقال مدير المشروع، تاكيشي هوشينو، للصحافيين الأربعاء، إن الهدف النهائي يتمثل في استخدام مياه القمر لإنتاج وقود الصواريخ، بما يدعم تنفيذ المهمات الفضائية المستقبلية.

وأوضح أن أكثر من 90% من المياه الموجودة على متن محطة الفضاء الدولية يعاد تدويرها، لكن المياه الناتجة عن احتراق الهيدروجين والأكسجين أثناء تشغيل الصواريخ لا يمكن استعادتها وإعادة استخدامها بالطريقة نفسها.

وأضاف أن أحد الأهداف الرئيسية للمشروع هو تطوير إمكانية إنتاج الوقود على القمر، بما يسمح بدعم الرحلات الفضائية، سواء تلك المتجهة للعودة إلى الأرض أو المهمات التي تواصل رحلتها إلى وجهات أبعد، مثل كوكب المريخ.

وتعتمد هذه الفكرة على إمكانية تحليل المياه إلى مكوناتها الأساسية، وهما الهيدروجين والأكسجين، باستخدام عمليات التحليل الكهربائي، ثم الاستفادة منهما في إنتاج وقود دافع للصواريخ.

ومن شأن نجاح هذه التقنية مستقبلاً أن يقلل الاعتماد على نقل كميات كبيرة من الوقود من الأرض، وهو ما قد يخفض تكاليف المهمات الفضائية ويجعل الرحلات الطويلة أكثر قابلية للتنفيذ.

مواصفات المركبة الجوالة اليابانية لاستكشاف القمر

استعرضت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية النموذج التجريبي للمركبة خلال لقاء مع الصحافيين في العاصمة طوكيو، وكشفت عن تصميم يضم أربع قوائم، تمثل جزءاً من منظومة المركبة المخصصة للتحرك على سطح القمر وتنفيذ عمليات الاستكشاف.

ومن المتوقع أن تؤدي المركبة مجموعة من المهام العلمية والتقنية بعد وصولها إلى المنطقة المستهدفة، وفي مقدمتها:

البحث عن المياه: تحديد المواقع التي يُحتمل وجود المياه فيها بالقرب من سطح القمر.

تحديد خصائص المياه: جمع البيانات المتعلقة بكمية المياه وطبيعتها وخصائصها.

الحفر في التربة القمرية: تنفيذ عمليات حفر في المواقع المستهدفة للوصول إلى المواد التي قد تحتوي على المياه.

جمع العينات: الحصول على عينات من التربة والمواد الموجودة في المنطقة لدراستها وتحليلها.

تقييم الموارد القمرية: توفير معلومات تساعد على تحديد إمكانية الاستفادة من المياه في المهمات الفضائية المستقبلية.

وتمثل هذه العمليات مرحلة أساسية في تقييم الموارد الطبيعية للقمر، إذ يحتاج العلماء إلى معرفة ليس فقط ما إذا كانت المياه موجودة، ولكن أيضاً مدى سهولة الوصول إليها واستخراجها ومعالجتها.

اليابان تعزز حضورها في سباق استكشاف القمر

تأتي مهمة «لوبيكس» في وقت يشهد فيه قطاع استكشاف الفضاء منافسة دولية متزايدة، مع توجه عدد من الدول إلى تطوير تقنيات الهبوط على القمر واستكشاف موارده الطبيعية، تمهيداً لتوسيع نطاق المهمات البشرية والروبوتية خارج الأرض.

وحققت اليابان تقدماً مهماً في هذا المجال عام 2024، عندما نجحت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية في إنزال مسبار غير مأهول على سطح القمر، رغم هبوطه في وضعية مائلة، لتصبح بذلك خامس دولة تحقق ما يُعرف بالهبوط السلس على سطح القمر.

ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة في تطوير القدرات اليابانية المتعلقة بالهبوط والتحكم في المركبات الفضائية، رغم التحديات التقنية التي واجهت عملية الهبوط ووضعية المسبار بعد وصوله إلى السطح.

وفي المقابل، لم تتمكن شركة «آي سبيس» اليابانية، التي تتخذ من طوكيو مقراً لها، من تحقيق هدفها العام الماضي، بعدما أخفقت في محاولة تنفيذ هبوط متحكّم به على سطح القمر، كانت ستجعلها أول شركة خاصة خارج الولايات المتحدة تنجح في ذلك.

وتعكس هذه المحاولات اتساع دور الشركات الخاصة في استكشاف الفضاء، إلى جانب وكالات الفضاء الحكومية، مع تزايد الاهتمام بتطوير مركبات الهبوط والمركبات الجوالة وتقنيات الاستفادة من الموارد الموجودة خارج الأرض.

مهمة يابانية أخرى لجلب عينات من أحد أقمار المريخ

وبالتوازي مع استعداداتها لاستكشاف القمر، تواصل اليابان توسيع أنشطتها في مجال استكشاف الكواكب والأجرام السماوية، إذ نجحت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية خلال أكتوبر الماضي في إطلاق مركبة فضائية باتجاه أحد أقمار المريخ.

وتستهدف المهمة إحضار عينات من أحد أقمار الكوكب الأحمر، في مشروع يُعد الأول من نوعه عالمياً، ويسعى إلى توفير مواد يمكن للعلماء دراستها لفهم المزيد عن نشأة النظام الشمسي والظروف التي ساهمت في ظهور الحياة على الأرض.

وتعكس هذه المهمة، إلى جانب مشروع «لوبيكس»، توجه اليابان نحو تعزيز قدراتها في استكشاف الأجرام السماوية وجمع العينات وتحليل الموارد خارج كوكب الأرض.

ومع التخطيط لإطلاق المركبة الجوالة نحو القطب الجنوبي للقمر عام 2028، تراهن اليابان والهند على أن توفر نتائج المهمة بيانات علمية وتقنية مهمة بشأن المياه القمرية، وإمكانية تحويلها إلى مورد استراتيجي يدعم الرحلات الفضائية المستقبلية، ويعزز فرص الوصول إلى وجهات أبعد مثل المريخ.