خبرني - كشفت دراسة علمية جديدة عن جزيء تفرزه بعض سلالات بكتيريا السل الأكثر قدرة على الانتقال، يعمل على تنشيط الأعصاب الحسية وإثارة السعال، في اكتشاف قد يساعد على تخفيف أعراض المرضى والحد من انتشار العدوى.

وأجرى الدراسة باحثون في مركز "يو تي ساوثويسترن" الطبي الأميركي، ونُشرت نتائجها في مجلة Nature" Microbiology"، حيث رصدوا مساراً عصبياً يمكن استهدافه بأدوية طُورت أساساً لعلاج السعال المزمن.



السعال.. بوابة العدوى

يُعد السعال المستمر العلامة المميزة لمرض السل الرئوي، وهو في الوقت نفسه المحرك الرئيسي لانتقال العدوى، إذ يطلق المريض مع كل سعلة بكتيريا في الهواء قد يستنشقها المحيطون به.

ويكتسب هذا الاكتشاف أهمية خاصة لأن السعال لا يزعج المريض فحسب، بل يحوّله إلى مصدر لنشر البكتيريا في محيطه، سواء في المنزل أو العمل أو وسائل النقل المزدحمة.

السل.. السبب الأول للوفاة عالمياً

ويُصنف السل بوصفه السبب الأول للوفاة عالمياً بين الأمراض الناتجة عن عامل معدٍ واحد. ورغم أن لقاح "بي سي جي" المعروف يحمي الأطفال الصغار من الأشكال الحادة للمرض، فإن حمايته للمراهقين والبالغين من السل الرئوي تبقى غير منتظمة.

ويقول الباحث مايكل شيلوه، المؤلف المراسل للدراسة: "السل قد يكون قاتلاً، وقد يسبب أضراراً دائمة للرئتين وأعضاء أخرى حتى بعد العلاج الناجح. وإذا فهمنا كيف نتدخل في انتقال العدوى، فقد يكون لذلك أثر كبير على عدد الإصابات الجديدة".

جزيء أقوى من سابقه

كان الفريق نفسه قد رصد سابقاً جزيئاً يُدعى "سلفوليبيد-1" تفرزه بكتيريا السل وينشط الأعصاب الحسية ويثير السعال. وفي الدراسة الجديدة، اكتشف الباحثون جزيئاً ثانياً أقوى تأثيراً يُعرف باسم "الغليكوليبيد الفينولي"، تنتجه سلالات معينة من البكتيريا ترتبط بشدة الضراوة وسرعة الانتقال.

ومن بين السلالات التي تنتج هذا الجزيء سلالة تُعرف باسم HN878، المعروفة بقدرتها العالية على إحداث المرض وانتقاله بين الناس.

وعند اختبار الجزيء على خلايا عصبية حسية مأخوذة من فئران ومتبرعين من البشر، تبين أنه ينشط خلايا النوعين، كما يغير الحالة الكهربائية للخلايا العصبية البشرية فيجعلها أكثر استجابة للمحفزات.

ويوضح شيلوه: "كل نفَس قد يُدخل مواد مهيجة إلى المجاري التنفسية، ومن خلال جعل الأعصاب الحسية أكثر استثارة، قد يجعل هذا الجزيء التعرض لمواد غير ضارة سبباً في إثارة السعال".

كيف يحدث السعال؟

وجد الباحثون أن الجمع بين الجزيئين أدى إلى تنشيط أكبر للخلايا العصبية مقارنة بكل منهما منفرداً، كما أن استنشاق الجزيء الجديد على شكل رذاذ كان كافياً لإثارة السعال في النماذج ما قبل السريرية.

وتبين أن الجزيء يحفز إفراز مادة ATP، المعروفة بدورها في إمداد الخلايا بالطاقة، والتي تعمل أيضاً كإشارة خارجية تنشط مستقبلات تُعرف باسم P2X3 على الأعصاب الحسية، لتبدأ إشارات السعال.

دواء موجود قد يكون الحل

عندما عالج الباحثون الخلايا العصبية بدواء "جيفابيكسانت" الذي يثبط هذه المستقبلات، تراجعت استجابتها للجزيء بشكل ملحوظ. ويُستخدم هذا الدواء في الاتحاد الأوروبي لعلاج البالغين المصابين بالسعال المزمن غير المبرر أو المقاوم للعلاج.

ويقول شيلوه: "إذا ثبتت فعالية هذه الأدوية خلال العدوى، فقد تخفف الأعراض وتقلل انتشار المرض عند استخدامها إلى جانب المضادات الحيوية".

ويرى الباحثون أن هذه النتائج تقدم مبرراً لاختبار أدوية مماثلة ضد السعال المرتبط بالسل، ما قد يمثل نهجاً جديداً يجمع بين علاج المرض وتخفيف أعراضه والحد من انتقاله، في وقت لا يزال فيه السل يمثل تحدياً صحياً عالمياً رغم توفر العلاج.