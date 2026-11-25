خبرني - أكد مدير عام دائرة الإحصاءات العامة، حيدر فريحات، أن الدائرة ستطلق مسح نفقات ودخل الأسرة مباشرة عقب انتهاء التعداد السكاني، وبالتوازي مع تعداد المنشآت، بهدف تحديث البيانات اللازمة لاحتساب مؤشرات الفقر في الدورة المقبلة.

وقال فريحات، خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية لمناقشة مشروع موازنة دائرة الإحصاءات العامة لعام 2027، إن دراسات الفقر تستند إلى مجموعة من المعطيات الأساسية، يأتي في مقدمتها التعداد السكاني، مشيرا إلى أن مسح نفقات ودخل الأسرة يشكل الأساس الذي يُبنى عليه احتساب معدلات الفقر.

وأوضح فريحات أن الدورة السابقة للمسح نُفذت خلال الفترة 2022-2023، في أعقاب جائحة كورونا، لافتا إلى أن البيانات والنتائج التي أفرزتها لم تكن ممثلة للواقع بدقة، نتيجة تأثرها بتداعيات الجائحة وانعكاساتها.

وأعرب فريحات عن تطلع الدائرة إلى تنفيذ المسح المقبل واستخراج نتائج محدثة تعكس الواقع بصورة أدق، وتسهم في احتساب مؤشرات الفقر خلال الدورة المقبلة.