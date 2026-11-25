خبرني - رعى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد في دبلن إطلاق منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردني الإيرلندي، بحضور سمو الأميرة رجوة الحسين، اليوم الأربعاء.

وأكد سمو ولي العهد خلال كلمة ألقاها، أن انعقاد المنتدى يعكس الطموح المشترك والشراكة الراسخة بين البلدين، والمتمثلة في تمكين الشباب من تأسيس شركاتهم وتحقيق المنافسة العالمية.

وأشار سموه إلى خطة الأردن الطموحة للتوسع في الاقتصاد الرقمي كأولوية وطنية، من خلال الاستثمار بالشباب ودعم الشركات الأردنية في توسيع نطاق أعمالها خارج حدود المملكة.

ولفت سمو ولي العهد إلى أهمية البناء على الحوارات المثمرة خلال المنتدى، وتعزيز حضور الشركات الإيرلندية في الأردن، وتشكيل شراكات مستدامة ذات تأثير إيجابي على البلدين.

ويجمع المنتدى ممثلين عن شركات تكنولوجية أردنية وقادة ومؤسسي شركات إيرلندية رائدة في مجالات تكنولوجية متعددة.

ويأتي انعقاد المنتدى استمرارا لسلسلة الجولات الترويجية التي يجريها برنامج "Jordan Source" إلى عدة دول، لتسليط الضوء على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن وبحث فرص إنشاء وتطوير شراكات.

وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات أهمية المنتدى في الارتقاء بالشراكة بين الأردن وإيرلندا في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتقدم، لافتا إلى ضرورة الاستفادة من الفرص التي توفرها مبادرة الأردن نحو المستقبل (Jordan Forward) بهذا الخصوص.

وبين سميرات أن تطوير الاقتصاد الرقمي يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية المملكة للنمو، والتي تركز على الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية، ورعاية المواهب المحلية وتوسيع الفرص التعليمية، ودعم البحث والابتكار، وبناء بيئة أعمال عالية التنافسية.

كما تحدث السفير الأردني غير المقيم في إيرلندا منار الدباس، في كلمته عن أهمية الأردن كوجهة استثمارية غير تقليدية، لما يمتلكه من مزايا عديدة تتمثل في توفر الكفاءات الماهرة، وموقعه الاستراتيجي، والتشريعات والاتفاقيات التجارية التي تسهل ربط الأردن بالأسواق العالمية.

والتقى سمو ولي العهد بأردنيين يعملون في شركات بإيرلندا متخصصة في الحوسبة السحابية والبنية التحتية الرقمية، ومنصات التواصل الاجتماعي، والذكاء الاصطناعي في قطاعات الطب وإدارة الأبحاث والموارد البشرية والتكنولوجيا المالية، لبحث فرص التعاون مع المؤسسات الأردنية.

كما التقى سموه، على هامش المؤتمر، ممثلين عن 14 شركة أردنية مشاركة في الجلسات النقاشية للمنتدى، لبحث أفق التعاون مع شركات إيرلندية واستكشاف فرص الشراكات.

وحضر المنتدى مدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.