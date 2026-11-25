خبرني - تكشف الحصيلة الأخيرة للحملة الأمنية التي أعلنتها شرطة العاصمة البريطانية تحت اسم عملية «سيبتر» في الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر/ تشرين الأول عن واقع أمني مقلق يخيّم على شوارع لندن.

عكس سحب 500 قطعة سلاح أبيض واعتقال 266 مشتبهاً به - بينهم 82 من أخطر المطلوبين - حجم الانتشار الكثيف للأسلحة الفتاكة بين أيدي العصابات والشباب، رغم القوانين الصارمة والملاحقات المستمرة.

ترسانات مخبأة وأسواق سوداء

تُظهر تفاصيل المداهمات الميدانية التي أوردتها البيانات الرسمية لشرطة العاصمة البريطانية أن حيازة الأسلحة البيضاء الفتاكة لم تعد حوادث فردية معزولة، بل تحولت إلى ظاهرة متجذرة تهدد السلم المجتمعي.

ففي شرقي لندن وحدها، عثرت القوات الأمنية داخل منزلين سكنيين فقط على ترسانة تضم 175 سكيناً متنوعاً بين سكاكين قابلة للطي وأخرى تُفتح بزر وسواطير، في مؤشر خطير على تحول العقارات السكنية إلى مخازن لتوزيع أدوات القتل.

ولم تقتصر خطورة المشهد على التكديس المنزلي، بل امتدت إلى الشوارع العامة ووسائل النقل، حيث رصدت الكاميرات المثبتة على أجساد الضباط مطاردات لمشتبه بهم يخبئون سواطير في ملابسهم أو داخل سيارات مسروقة في كرويدون ورومفورد عقب حوادث طعن دامية.

كما كشف التنسيق مع قوات الحدود البريطانية (Border Force) عن استمرار تدفق السيوف المنحنية والسكاكين المحظورة عبر الشحن الدولي، بالتوازي مع تفشي تجارة الأسلحة عبر أكثر من 120 حساباً مموهاً على منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة المشفرة، مما يبرهن على قدرة الشبكات الإجرامية على الالتفاف المستمر على الرقابة الأمنية.

«سكاكين الزومبي»

ورغم محاولة القائد جيمس كونواي، المسؤول عن ملف جرائم السكاكين في شرطة العاصمة، تسليط الضوء على تراجع بعض المؤشرات الإحصائية خلال الاثني عشر شهراً الماضية — مثل انخفاض السطو المسلح بالسكاكين بنسبة 16.6% وتراجع إجمالي جرائم السكاكين بنسبة 8.1% — فإن الواقع الميداني يكشف عن استمرار النزيف البشري وتفشي أشد أنواع الأسلحة وحشية.

ولا تزال سكاكين «الزومبي» ذات الشفرات الطويلة والحواف المسننة، والمصممة خصيصاً لإحداث إصابات قاتلة، تُستخدم في نحو عُشر حوادث العنف الخطيرة التي يتورط فيها أشخاص دون سن الخامسة والعشرين في لندن، رغم صدور تشريعات صريحة تحظر بيعها وحيازتها.

أزمة مزمنة تتجاوز الحملات الموسمية

إن اضطرار الأجهزة الأمنية إلى نصب أجهزة كشف المعادن في محطات النقل، ونشر تقنيات التعرف على الوجوه، وإجراء عمليات شراء تجريبية في 154 متجراً لكشف المتورطين في بيع السكاكين للقاصرين، يؤكد أن العاصمة البريطانية تعيش حالة استنفار دائم في مواجهة أزمة مستفحلة.

إن استعادة أكثر من 3,800 قطعة سلاح خلال العام الماضي وحده، ومصادرة 600 سلاح محظور عبر المبيعات الإلكترونية، يعكسان حجماً هائلاً من الأسلحة المتداولة في الخفاء.

وحتى مع جهود وحدة الحد من العنف التابعة لرئيس بلدية لندن (Violence Reduction Unit) التي أسهمت في خفض إصابات الطعن بين الشباب دون الخامسة والعشرين بنسبة 54.7% منذ عام 2019، ومع الأحكام القضائية المشددة التي تصدرها محاكم مثل محكمة سنيرزبروك الملكية بحق مستوردي ومروجي هذه الأسلحة، تبقى ظاهرة حمل السكاكين في بريطانيا جرحاً مفتوحاً يهدد حياة الأجيال الشابة، ويكشف عن قصور عميق في معالجة الجذور الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع المراهقين إلى التسلح في وضح النهار.