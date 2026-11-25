خبرني - تستقبل دور العرض السينمائي المصرية فيلم «الساعة 7» خلال موسم رأس السنة، بعدما استقر صناع العمل على طرحه ضمن الأفلام المنافسة في الموسم.



الفيلم من بطولة الفنان محمد الشرنوبي والفنانة نور إيهاب، إلى جانب مجموعة من نجوم السينما، في عمل يجمع بين الكوميديا والرومانسية والدراما الاجتماعية.

ويقدم الفيلم قصة مختلفة تعتمد على المفارقات والمواقف غير المتوقعة، من خلال شخصية رئيسية تعيش تحولات متناقضة في حياتها اليومية، بالتزامن مع خوض تجربة عاطفية ومواجهة عدد من المواقف العائلية.

قصة فيلم الساعة 7

تدور أحداث الفيلم حول شاب يُدعى «يوسف»، يعيش بشخصيتين متناقضتين تمامًا بين فترتي الصباح والمساء، وهو ما يضعه في مواقف عديدة تتباين بين الطابع الكوميدي والاجتماعي.

وتتشابك حياة يوسف مع فتاة تُدعى «ياسمين»، تتميز بشخصيتها المرحة والمتمردة، وتنشأ بينهما قصة حب تمر بمجموعة من المواقف والتحديات، في ظل الاختلافات التي تميز شخصيتيهما.

ولا تقتصر الأحداث على الجانب الرومانسي، إذ تتضمن القصة صراعات ومواقف عائلية مرتبطة بمسؤولية رعاية طفل، لتتوالى المفارقات الكوميدية التي تشكل جانبًا أساسيًا من أحداث الفيلم.

أبطال فيلم الساعة 7

يضم الفيلم مجموعة من الفنانين، في مقدمتهم محمد الشرنوبي ونور إيهاب وندى موسى ومحمد ثروت ونادين، ويشاركهم البطولة محمود حافظ ومحمد لطفي وأحمد رافعي ونبيل علي ماهر وأحمد الأزهر، والعمل من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، وإخراج محمود زهران، وإنتاج شركتي «أرو فيلم برودكشن» و«الزهران جروب».

ويجمع العمل عددًا من الأسماء الفنية التي تقدم شخصيات متنوعة ضمن الأحداث، بما يخدم الطابع الاجتماعي والكوميدي للقصة.