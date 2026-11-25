خبرني - كشف الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن قادة القوات البرية وضعوا، بناء على قرار رئيس الأركان، الخطوط العريضة الرئيسية لبرنامج التدريبات لعام 2027، الذي يتضمن زيادة كبيرة في حجم التدريبات للقوات النظامية وقوات الاحتياط، والعودة إلى الأساسيات، واستخلاص دروس الحرب وتطبيقها، إلى جانب إدخال وسائل قتالية جديدة.

وتأتي هذه الاستعدادات بعد سنوات من القتال، إذ تعمل القوات البرية على توسيع نطاق التدريبات بصورة كبيرة، مع التركيز على استعادة المهارات الأساسية، وتطبيق الدروس العملياتية التي اكتسبتها القوات خلال الحرب، مع أخذ الإرهاق المتراكم لدى الجنود والقادة في الحسبان عند تخطيط التدريبات.

وبحسب الجيش، تتضمن الخطة زيادة حجم التدريبات وتركيز الجهود على العودة إلى الأساسيات، واستيعاب الدروس، وإدخال وسائل قتالية.

ومن المتوقع أن تشمل الزيادة كلا من القوات النظامية وقوات الاحتياط، في ضوء قرارات رئيس الأركان المتعلقة بتوزيع المهام العملياتية ومتطلبات الدفاع.

وكان مركز تدريبات القوات البرية قد ضاعف خلال العام الماضي عدد التدريبات التحضيرية مقارنة بالعام السابق، وأجرى اختبارين لرئيس الأركان وأربعة تدريبات على مستوى الألوية.

وأشار الجيش إلى أن القوات البرية تمر بعملية مستمرة من التعلم والتطوير وتعزيز القدرات، تستند إلى الدروس والخبرات العملياتية التي تراكمت منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر وخلال القتال في مختلف الجبهات، بهدف تكييف قدرات القوات مع تحديات ميدان المعركة المتغير والتحديات المستقبلية.

وأضاف أن استخلاص الدروس العملياتية يجري في الوقت الفعلي، وأنها تدمج في أداء القوات وتؤثر بالفعل على بناء القوة والتخطيط للمراحل المقبلة، موضحا أن المهمة المركزية لمركز تدريبات القوات البرية تتمثل في إعادة القوات إلى الجاهزية الكاملة والانتظام في برنامج تدريبي منظم.

استنزاف الجنود وتكييف التدريبات مع الجبهات

ويعمل الجيش على معالجة دروس الحرب بصورة منهجية وإدماجها في برامج التدريب والسيناريوهات، وكذلك في أساليب تدريب القادة على القيادة وإدارة القوات واتخاذ القرارات.

وأوضح أن تطبيق دروس الحرب يجري بصورة معمقة، بالتوازي مع مراجعة مستمرة لأساليب التدريب وتكييفها مع الظروف المتغيرة.

ويتولى مركز تدريبات القوات البرية تدريب جميع قوات البرية على القتال، بما يشمل المشاة والمدرعات والهندسة العسكرية، استعدادا للعمل في الجبهتين الشمالية والجنوبية.

وتصمم التدريبات والتمارين بما يتناسب مع الواقع الأمني الراهن، انطلاقا من إدراك الجيش لضرورة الحفاظ على مستوى مرتفع من الجاهزية في مواجهة مجموعة متنوعة من التهديدات.

وأكد الجيش أن هذه التدريبات تأخذ في الحسبان الإرهاق الذي يعاني منه الجنود والقادة، وأن هذا الاعتبار يدمج بصورة منظمة في تخطيط أحمال التدريب، وتحديد وتيرته، وإدارة عمليات التأهيل والتدريب.

وفي إطار عمليات التجديد والتغيير والتحسين المستمرة، أقام الجيش، ضمن تطبيق دروس الحرب، منشأة تدريبية أطلق عليها اسم "منشأة لبنان"، تحاكي قرية لبنانية وتتيح التدرب على القتال في تضاريس تحاكي طبيعة المناطق الشمالية.

كما أنشأ الجيش فرعا جديدا للاستطلاع القتالي، يتيح إجراء التدريبات وتأهيل مقاتلي هذا السلاح.

وخلال العام الماضي، زاد الجيش عدد الدورات التدريبية في مختلف التخصصات، وأجرى تدريبات تأسيسية لجميع الكتائب الجديدة في الفرقة 96، وكذلك لكتيبة "يوناتان"، إلى جانب تدريبات جرى تكييفها مع مختلف جبهات القتال.