خبرني - كشف مدير عام دائرة الإحصاءات العامة، حيدر فريحات، عن إنجاز العمل الميداني للتعداد السكاني لعام 2026 قبل أقل من أسبوع، مشيرا إلى أن الدائرة ستستكمل خلال الشهرين المتبقيين من العام الأعمال الإحصائية غير الميدانية، تمهيدا لإطلاق النتائج العامة للتعداد خلال الربع الأول من عام 2027.

وقال فريحات، خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية لمناقشة مشروع موازنة دائرة الإحصاءات العامة لعام 2027، إن نتائج التعداد ستصدر على مرحلتين، تشمل الأولى النتائج العامة خلال الربع الأول من العام المقبل، فيما تتضمن الثانية النتائج التفصيلية التي ستُنشر على مدار الأرباع الثلاثة اللاحقة.

وأضاف أن الدائرة ستنفذ ما بين 10 و12 دراسة تحليلية، بعناوين وأهداف محددة، تستند إلى بيانات التعداد السكاني وتستخلص منها مؤشرات وقراءات تحليلية.

وأشار إلى أن عام 2026 شكّل عاما استثنائيا للدائرة، باعتباره عام تنفيذ التعداد السكاني الذي يُجرى مرة كل 10 سنوات، الأمر الذي انعكس على موازنتها لتغطية النفقات المرتبطة به، لافتا إلى أن الدائرة تستعد خلال عام 2027 للبدء بتنفيذ تعداد المنشآت الذي يمتد بين عامي 2027 و2028، ويعد ثاني أهم نشاط إحصائي بعد التعداد السكاني.

وأوضح فريحات أن تعداد المنشآت يغطي الجانب الاقتصادي، ويسهم في تحديد الأطر الاقتصادية وتحسين تقديرات الناتج المحلي الإجمالي والأسعار، إلى جانب توفير بيانات عن تركيبة العمالة الأردنية والوافدة ونسب الرجال والنساء في الشركات.

وبين أن التعداد سيساعد في رصد الأنشطة الاقتصادية التي تشهد توسعا أو تراجعا، ومقارنتها بنتائج التعداد السابق، بما يتيح قراءة اتجاهات الاقتصاد الأردني ومؤشراته بصورة أكثر دقة.

وفي سياق تعزيز الشفافية وإتاحة البيانات، أعلن فريحات إنشاء مركز البيانات الوطني التفاعلي، مشيرا إلى أن الدائرة تخطط لإطلاقه خلال عام 2027، بهدف تعزيز الشفافية في الأرقام الإحصائية وتجميع البيانات الصادرة عن مختلف دوائر الدولة في منصة واحدة.

وأوضح أن المركز سيشكل أداة لدعم رسم السياسات واتخاذ القرارات، من خلال توفير البيانات أمام الحكومة ومجلس الأمة والصحافة وسائر الجهات المعنية.

وأكد أن الدائرة تعمل على تحسين أدائها وتجويد الرقم الإحصائي من خلال التدريب المستمر للكوادر وضخ كفاءات متخصصة جديدة، كما ونوعا، داعيا إلى دعم الدائرة وإقرار موازنتها للحفاظ على مكانتها وإرثها الإحصائي، الذي قال إنه يضعها في صدارة الدول العربية وفق المعايير الدولية وجودة البيانات.



مسح جديد لنفقات ودخل الأسرة بعد التعداد السكاني

وفيما يتعلق بدراسات الفقر، قال فريحات إن احتساب معدلات الفقر يستند إلى مجموعة من المعطيات الأساسية، يأتي في مقدمتها التعداد السكاني، مشيرا إلى أن الدائرة ستطلق مسح نفقات ودخل الأسرة مباشرة عقب انتهاء التعداد السكاني، بالتوازي مع تعداد المنشآت، باعتباره الأساس الذي يُبنى عليه احتساب الفقر في الدورة المقبلة.

وأوضح أن الدورة السابقة لمسح نفقات ودخل الأسرة نُفذت خلال الفترة 2022-2023، في أعقاب جائحة كورونا، لافتا إلى أن البيانات والنتائج التي أفرزها المسح لم تكن ممثلة للواقع بدقة، نتيجة تأثرها بتداعيات الجائحة وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وأعرب فريحات عن تطلع الدائرة إلى تنفيذ المسح المقبل واستخراج نتائج محدثة تعكس الواقع بصورة أدق، وتوفر قاعدة بيانات تساعد في احتساب معدلات الفقر خلال الدورة المقبلة.