خبرني - اختتم المنتخب الوطني للسباحة مشاركته في البطولة العربية الخامسة للألعاب المائية للفئات السنية التي أقيمت في البحرين من 19 إلى 23 الشهر الحال الحالي، بحصيلة بلغت 31 ميدالية، بواقع 5 ذهبيات و10 فضيات و16 برونزية.

وجاءت الميداليات الذهبية الخمس لفئة 13–14 سنة عن طريق مرح الدكن في سباق 50 متر صدر، وسيرينا مهيار في سباق 50 متر حرة، وريان صلاحين في سباق 200 متر فراشة؛ ولين العبداللات في سباق 200 متر متنوع، وهاشم النعيمات في سباق 50 متر حرة لفئة 15–16 سنة.

فيما جاءت الميداليات الفضية لفئة 13–14 سنة عن طريق مرح الدكن في سباق 50 متر فراشة وسيرينا مهيار في سباق 100 متر حرة؛ ولفئة 13–14 سنة عن طريق سيما الخالدي في سباقات 100 متر ظهر، و50 متر ظهر، و100 متر حرة.

كما أحرز المنتخب الوطني خمس ميداليات فضية في سباقات التتابع، وهي 800 متر حرة إناث لفئة 13–14 سنة، و200 متر حرة مختلط لفئتي 13–14 و15–16 سنة، و200 متر متنوع مختلط لفئة 15–16 سنة، و400 متر حرة إناث لفئة 13–14 سنة.

وجاءت الميداليات البرونزية عن طريق مرح الدكن في سباق 100 متر صدر لفئة 13–14 سنة، وسيما الخالدي في سباق 50 متر حرة لفئة 15–16 سنة وعمر نوح في سباقي 200 متر و100 متر حرة لفئة 17–18 سنة وعبد الرحمن حجاوي في سباقي 100 متر و50 متر صدر لفئة 13–14 سنة وفوزي غياضة في سباق 800 متر حرة لفئة 15–16 سنة، ومايكل الور في سباق 100 متر حرة لفئة 15–16 سنة وسارة خريس في سباقي 200 متر صدر و200 متر متنوع فردي لفئة 13–14 سنة ولين العبداللات في سباقي 200 متر و50 متر صدر لفئة 15–16 سنة.

كما أحرز المنتخب الوطني أربع ميداليات برونزية في سباقات التتابع، وهي 800 متر حرة ذكور لفئة 15–16 سنة و200 متر متنوع مختلط لفئة 13–14 سنة و400 متر حرة ذكور لفئة 15–16 سنة و400 متر متنوع إناث لفئة 13–14 سنة.