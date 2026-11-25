خبرني - استبعد قضاة المحكمة المركزية الإسرائيلية، إمكانية إدانة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو في ملفين، فيما عرضوا تسوية في ملف ثالث.

ويمثل هذا التوجه، الذي أعلنه القضاة خلال جلسة للمحكمة الأربعاء، تطوراً لافتاً في القضية التي انشغل بها الرأي العام الإسرائيلي منذ عام 2019. لكن لا يزال هناك احتمالية لحدوث تبدل في الأوضاع، وفق تقارير محلية.

ففي شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2019، قدّم النائب العام الإسرائيلي السابق أفيخاي مندلبليت لائحة اتهام ضد نتنياهو بتهم الفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات تنظر فيها المحكمة منذ سنوات.

ومَثَل نتنياهو أمام المحكمة عشرات المرات نافياً جميع الاتهامات الموجهة إليه.

والملفات الموجهة ضد نتنياهو هي:

الملف 1000: يشمل الاحتيال وخيانة الأمانة، وتتهم فيه النيابة العامة نتنياهو وعائلته بتلقي هدايا فاخرة (تشمل السيجار الفاخر والشمبانيا والمجوهرات) على مدار سنوات من رجلَي الأعمال المليارديرَين أرنون ميلشان وجيمس باكر، مقابل تسهيلات.

الملف 2000: يشمل الاحتيال وخيانة الأمانة؛ حيث تفيد الاتهامات بأن نتنياهو تفاوض على دعم تشريع يحدّ من انتشار وتوزيع صحيفة "يسرائيل هيوم" المجانية المنافسة، مقابل حصوله على تغطية إعلامية إيجابية ومخففة له ولعائلته في صحيفة "يديعوت أحرونوت".

الملف 4000: يشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، إذ تتهم النيابة نتنياهو فيه باتخاذ قرارات وتقديم مزايا تنظيمية في وزارة الاتصالات عادت بأرباح مالية ضخمة على شركة "بيزك"، مقابل تدخل نتنياهو وعائلته في السياسة التحريرية لموقع "واللا" لضمان تغطية إعلامية داعمة لهم ومهاجمة خصومهم السياسيين.

تطور لافت

بدورها، قالت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء: "في تطور لافت في محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، طرح قضاة المحكمة المركزية في القدس توصيات تقضي بشطب تهمة الرشوة في الملف 4000، وإعادة النظر في الملف 2000، إلى جانب بحث إمكانية التوصل إلى تسوية في الملف 1000".

وأضافت: "استبعد القضاة، وفقاً للتفاصيل المتاحة، إمكانية إدانة نتنياهو بالتهم الواردة في الملفين 4000 و2000".

وجاء الإعلان خلال جلسة استمرت 10 دقائق بحضور النائبة العامة غالي بهاراف-ميارا التي قالت إنها ستدرس توصيات القضاة.

فيما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه: "خلال جلسة استماع استغرقت 10 دقائق، شككت القاضية في الأدلة المتعلقة بتهمة الرشوة في (الملف 4000) وفي الأساس القانوني لـ (الملف 2000)، بينما أشارت إلى إمكانية التوصل إلى تسوية في (الملف 1000) (قضية الهدايا)".

وأضافت: "أدلت القاضية ريفكا فريدمان-فيلدمان بهذا التقييم خلال جلسة استماع غير اعتيادية، عُقدت بناءً على طلب هيئة المحكمة وبحضور المدعية العامة غالي بهاراف-ميارا، واستغرقت الجلسة نحو 10 دقائق".

وأوضحت فريدمان-فيلدمان، أن هيئة المحكمة استدعت المدعية العامة نظراً لأن لائحة الاتهام تحمل توقيع مكتب المدعية العامة، مؤكدة في الوقت ذاته أن هذه الخطوة لا تعكس أي نقص في الثقة تجاه طاقم الادعاء الذي يتولى المحاكمة.

وقالت: "المصلحة العامة تقتضي إعادة النظر"، مضيفة أن "القضاة يرون أن الوقت قد حان لإعادة تقييم مسار الإجراءات القضائية".

الملف 4000

فيما يتعلق بـ "الملف 4000"، أشارت فريدمان-فيلدمان إلى أن تهمة الرشوة تواجه صعوبات جوهرية، لا سيما في ظل غياب أدلة موضوعية لازمة لإثبات وقائع معينة. كما أعربت عن شكوكها العميقة حول ما إذا كان نتنياهو على علم، في ذلك الوقت، بأن طلباته كانت تحظى بمعاملة تفضيلية استثنائية.

أما بخصوص "الملف 2000"، فقد تساءلت القاضية عما إذا كان امتناع نتنياهو عن إنهاء محادثاته مع موزيس (ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت") يشكل بحد ذاته جريمة جنائية. وخلصت هيئة المحكمة إلى أن احتمالات الإدانة في كلتا القضيتين تبدو منخفضة.

وفيما يتعلق بـ "القضية 1000"، ذكرت فريدمان-فيلدمان، أنه مع مراعاة طلبٍ للحصول على شهادات من الخارج، فإن معظم الأدلة باتت بالفعل أمام المحكمة، وأنه يبدو من الممكن التوصل إلى اتفاق.

قبل أن تضيف: "نحن منفتحون على كل الاحتمالات"، مضيفةً أنه "ينبغي على الأطراف إيجاد سبيل معقول لإنهاء المحاكمة".

وفي معرض ردها على ملاحظات القاضية، قالت بهاراف-ميارا إنها ستراجع تقييم المحكمة، مؤكدة استعدادها للمضي قدماً سواء نحو إصدار حكم قضائي أو التوصل إلى صفقة إقرار بالذنب تعكس طبيعة الأفعال والجرائم المنسوبة.

ومن جهتها، قالت صحيفة "هآرتس": "كانت هذه هي المرة الثانية التي يوصي فيها القضاة بإسقاط تهمة الرشوة، وذلك في أعقاب اجتماع عُقد في غرفتهم الخاصة في يونيو/حزيران 2023. ولم يقدم الادعاء رداً حتى الآن، وهو ما يبدو أنه دفع المحكمة إلى اتخاذ خطوة غير مسبوقة باستدعاء المدعي العام للمثول أمام جلسة في المحكمة الجنائية".

وكانت بهاراف-ميارا قد رفضت في وقت سابق مقترح المحكمة بإحالة القضية إلى الوساطة، لكنها وافقت على مقترح قدمه الرئيس إسحاق هرتسوغ بإجراء مفاوضات لإنهاء الإجراءات القضائية؛ وهو مقترح تجاهله نتنياهو حتى الآن.

وقد يطرح القضاة هذه الخيارات أيضاً في محاولة لإنهاء إجراءات قانونية استمرت لما يقرب من سبع سنوات. ومع ذلك، فقد امتنعوا حتى الآن عن الإشارة إلى نقاط الضعف في موقف الدفاع، مما دفع فريق الدفاع إلى التمسك بموقفه ورفض أي صفقات إقرار بالذنب، وفق التقارير الإسرائيلية.

ما علاقة القرار بتشكيل الحكومة؟

هنا، قالت "هآرتس": "اتخذت القضية أبعاداً ضخمة، إذ تجاوزت وثائقها 60 ألف صفحة، ويبدو أن القضاة حريصون على دفع مسارها نحو الخاتمة".

وكانت مناقشات سابقة حول "صفقة ادعاء" قد تضمنت تنحي نتنياهو عن منصبه رئيساً للوزراء، كجزء من عقوبة متفق عليها تُجنّبه السجن، ولكن نتنياهو رفض وأصر على مضيّ القضية حتى النهاية.

وتساءلت "هآرتس": "من الصعب تجاهل حقيقة أن استدعاء النائبة العامة يتزامن مع مفاوضات تشكيل الحكومة؛ فإذا لم يتولَّ نتنياهو قيادة هذه الحكومة، فقد يفقد إحدى أقوى أوراقه التفاوضية في سياق مفاوضات صفقة الادعاء".

قبل أن تستدرك "يبقى التساؤل: هل سيكشف القضاة خلال الجلسة عن أوراق أخرى قد تغير مجريات الأمور".