خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى، المحافظ الأسبق الدكتور سالم عبد الوالي الجنيدي، زوج المربية الفاضلة ربى علي طيفور، ووالد كل من صخر وسيف الدين وعمر وهلا.

وسيُشيّع جثمان الفقيد الطاهر يوم غد الخميس، من مسجد عبين الكبير، بعد صلاة العصر مباشرة، فيما تُقبل التعازي بعد الدفن يومي الخميس والجمعة، للرجال في ديوان الجنيد بعبين، وللنساء في منزل شقيق الفقيد المرحوم واصل في عبين.

كما تُقبل التعازي يومي السبت والأحد للرجال والنساء في دارة آل المصري بمنطقة خلدا، من الساعة الرابعة عصرا وحتى العاشرة مساء.

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.