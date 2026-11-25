خبرني - قدم حزب الليكود، اليوم الأربعاء، استئنافا انتخابيا إلى المحكمة المركزية في القدس، طالب فيه بإلغاء نتائج انتخابات الكنيست الـ26 في 120 صندوق اقتراع داخل بلدات عربية، وإجراء تصويت جديد فيها، أو إلغاء النتائج في 95 صندوقا منها.

وادعى الحزب في استئنافه أن مخالفات خطيرة للقانون وقعت خلال يوم الانتخابات، وألحقت، بحسب قوله، ضررا جسيما بمبدأي المساواة وسرية الاقتراع.

وجاء في الاستئناف أن الأدلة التي يستند إليها الحزب تشمل إفادات وتقارير موثقة من وقت وقوع الأحداث، تشير إلى تشغيل منظومة غير قانونية لحث الناخبين على التصويت في 95 صندوق اقتراع موزعة على 41 بلدة، جرى في إطارها نقل معلومات من داخل غرف الاقتراع بشأن مشاركة الناخبين، خلافا لأحكام المحكمة العليا الإسرائيلية.

كما ادعى الاستئناف وقوع انتهاكات خطيرة لسرية التصويت في 53 صندوق اقتراع موزعة على 23 بلدة، شملت توزيع أوراق اقتراع خارج مراكز التصويت، ودخول جهات غير مخولة إلى خلف ستائر الاقتراع، وتصوير أوراق التصويت.

وأشار الحزب أيضا إلى أن نتائج الانتخابات "تحوم حولها شبهات بتأثير غير مشروع، بما في ذلك تمويل أجنبي من جهات خارجية"، قال إن الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام "الشاباك" يحققان فيها.

واستند الليكود في استئنافه إلى رأي خبير قدمه البروفيسور أفرهام ديسكين، جاء فيه أن الزيادة في نسبة التصويت داخل المجتمع العربي كانت أكبر بأكثر من 4.5 مرات من الزيادة المسجلة في المجتمع اليهودي، وأن أنماط التصويت تثير، بحسب رأيه، شبهات بشأن نشاط غير قانوني لحث الناخبين، أسفر عن حصول القائمتين العربية الموحدة والقائمة المشتركة على ثلاثة مقاعد على الأقل.

وبحسب حسابات الحزب، فإن حذف 6679 صوتا فقط يكفي لنقل مقعد من القائمة العربية الموحدة إلى حزب شاس، الأمر الذي سيرفع عدد مقاعد المعسكر المؤيد لتشكيل حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو من 53 إلى 54 مقعدا.