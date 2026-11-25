خبرني - أثيرت حالة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بعد تردد أنباء عن إحياء الفنان اللبناني فضل شاكر حفلا غنائيا قريبا.

وحسمت شركة «Echo Sounds»، المسؤولة عن إدارة أعمال فضل شاكر، الجدل المتداول بشأن الحفل المرتقب في مصر، مؤكدة أن المعلومات المنشورة حول الاتفاق على إقامة الحفل، وكذلك الشروط المنسوبة للفنان والأجر المالي المتداول، غير صحيحة ولا تستند إلى تفاصيل مؤكدة.

وأوضحت الشركة أن ما جرى تداوله لا يعكس أي ترتيبات معلنة لإقامة حفل في مصر، معربة عن استغرابها من انتشار معلومات غير دقيقة بشأن الفنان واستغلال محبته للجمهور المصري في الترويج لها.

وفي المقابل، أكدت إدارة أعماله أن مصر تتمتع بمكانة خاصة لدى فضل شاكر، الذي يحمل لجمهوره مشاعر كبيرة من المحبة والتقدير، مشيرة إلى رغبته في لقائهم من خلال حفل غنائي خلال الفترة المقبلة، دون الكشف عن موعد أو مكان محدد.

كما طالبت الشركة وسائل الإعلام بتحري الدقة قبل نشر الأخبار المتعلقة بالفنان، والرجوع إلى حساباته الرسمية أو التواصل المباشر مع إدارة أعماله للتأكد من صحة المعلومات.

ويأتي الجدل حول حفل فضل شاكر في مصر بالتزامن مع عودته إلى إحياء الحفلات الجماهيرية بعد غياب استمر نحو 14 عامًا، حيث استأنف نشاطه الفني من خلال مجموعة من الحفلات التي شهدت حضورًا جماهيريًا لافتًا.

وكانت عودته قد بدأت من موسم الرياض يومي 22 و23 أكتوبر/تشرين الأول 2026، ضمن أمسيتين حملتا عنوان «عودة الغايب»، قبل أن يحيي حفلات في الخبر وجدة، ثم يلتقي جمهوره في قطر والأردن.

وسجل الفنان اللبناني حضورًا لافتًا في أبوظبي، بعدما أحيا حفلين غنائيين برفقة نجله محمد شاكر على مسرح الاتحاد أرينا يومي 20 و23 نوفمبر الجاري.

وشهد الحفلان إقبالًا جماهيريًا كبيرًا تجاوز 26 ألف شخص، بعدما نفدت تذاكر الحفل الأول سريعًا، الأمر الذي دفع الجهة المنظمة إلى إضافة موعد ثانٍ استجابة للإقبال على الحفل.